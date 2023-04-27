解決缺工問題！　勞動部：「一般勞工就業獎勵」每月6000元

▲勞動部次長陳明仁出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者詹宜庭／台北報導

行政院長陳建仁27日在行政院會聽取勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」報告。勞動部表示，為改善疫後產業復甦所形成的缺工現象，規劃「獎勵勞工就業」與「鼓勵雇主進用」兩大面向及五大措施改善缺工問題。其中，一般勞工投入專案職缺，給予就業獎勵每月6000元(偏遠地區提高為9000元)；雇主部分若採「先僱後訓產訓合作」，將補助企業每人每月1.2萬元(偏遠地區提高為1.5萬元)的自訓指導費，最長補助3個月。

勞動部指出，因為零工經濟等多元就業型態發展，國人職業選擇多，工作觀念也在改變，偏好具自主性及工作彈性工時的工作人口增加，讓疫後部分產業人力沒有回流，出現缺工現象。此外，產業缺工原因除了疫後內需產業復甦造成人力缺口外，還包括離島偏遠地區招募不易等因素，且在推介媒合時，往往因職缺的薪資結構偏低及雇主用人偏好、選工條件過高，造成勞工無法媒合就業，使得缺工問題無法獲得舒緩。

對此，勞動部透露，為改善缺工問題，將從勞工端「獎勵勞工就業」，以及雇主端「鼓勵雇主進用」兩大面向著手。

在勞工端的「獎勵勞工就業」部分，勞動部說明，將透過「專案擴大就業獎勵」鼓勵勞工投入缺工產業，一般勞工投入專案職缺，給予就業獎勵每月6000元(偏遠地區提高為9000元)、中高齡等特定對象勞工每月給予1萬元(偏遠地區提高為1.3萬元)，最長發給12個月。

中高齡等特定對象投入專案職缺非按月計酬且每月薪資符合規定，每人每月發給5000元(偏遠地區提高為6500元)，最長發給12個月；專案職缺相關職類專班結訓，學員將發給一次性「參訓獎勵」5000元(偏遠地區提高為8000元)。

在雇主端的「鼓勵雇主進用」部分，勞動部說，將優先由產業中央目的事業主管機關推動「雇主補助」及「產業輔導」措施，並推動「先僱後訓產訓合作」，如雇主以先僱後訓方式辦理新進人員訓練，將補助企業每人每月1.2萬元(偏遠地區提高為1.5萬元)的自訓指導費，最長補助3個月。

勞動部表示，面臨缺工挑戰，政府及企業應共同努力，輔導及引導企業優化勞動條件，以利補實人力，改善缺工。另外，企業必須重新思考用人觀念，運用數位科技或工具減低用人需求，提供友善職場進用中高齡及二度就業婦女等勞動力，擴大人力補充來源，才能在疫後經濟契機搶得先機，並維持企業長期穩定發展。