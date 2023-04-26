屏東大學就博會　台積電等78廠商釋3800職缺！調查局首次擺攤

▲屏東大學26日舉辦校園就業博覽會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為協助畢業生順利求職，提供廠商與學生良好的就業媒合平台，國立屏東大學申請勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就業服務計畫經費補助，於今(26)日上午10點起在屏商校區風雨球場舉辦「2023校園徵才博覽會」，台積電、日月光、國巨及仁寶電腦及法務部調查局等知名企業共78家廠商聯合徵才，提供3800個以上多元職缺，反應熱絡。

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屏大去年校園徵才博覽會因疫情升溫改為線上徵才，不少學生覺得無法跟廠商直接面對面了解就業條件，相當可惜，今年恢復實體活動，企業報名熱烈超乎預期，參展廠商較往年增加30家以上，廠商數及職缺數皆創新高，學生將有更多元的就業選擇。

屏大職推處希望畢業生能把握機會勇於跟職場前輩或人資對談，儘可能了解實際工作現況，也鼓勵在校生踴躍到博覽會認識未來就業環境為職涯預做準備，現場同時舉辦好禮贈送與集點抽獎活動，校內學生只要與廠商交流互動集滿3點，即可兌換限量抽獎券及早鳥禮。

今年博覽會共設90個服務攤位，除了78家廠商聯合徵才，另有國防部軍方單位招募人才及法務部調查局宣傳調查人員特考，另有屏東縣生涯發展協會義務協助同學履歷健檢及面試指導，以及屏東就業中心、屏東縣政府勞工暨青年發展處、原民會屏東就業服務辦公室、高雄青年職涯發展中心等公部門提供就業諮詢及勞動條件有獎徵答等服務，讓學生能在多元的諮詢管道中跨出幸福職涯第一步。