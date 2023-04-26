　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「TPASS通勤月票」設計曝！首次免費領卡　3大生活圈「6月中開賣」

▲▼「TPASS行政院通勤月票」設計出爐。（圖／記者李姿慧攝）

▲「TPASS行政院通勤月票」設計出爐。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南三大生活圈通勤月票拚7月上路，票卡設計今(26日)出爐，命名為「TPASS行政院通勤月票」，T代表台灣、運輸、共好、行遊和信賴等理念，設計圓圈圖形傳達移動、前行象徵，北北基桃、中彰投苗、南高屏等三大生活圈預計6月中可開賣，另外台東縣、澎湖縣等第二波通勤月票預計10月上路。

中央3年補助200億元推動通勤月票，減輕通勤族負擔，各縣市政府正規劃月票方案及辦理驗票機修改作業，其中北中南三大生活圈通勤月票預計於7月上路實施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

通勤月票新卡設計也出爐，其中正面為全國統一版面，票卡名稱訂名為「TPASS行政院通勤月票」，「Ｔ」代表台灣(Taiwan)、交通運輸(Transport)，也傳達共好 (Together)、行遊 (Tour) 與信賴 (Trust)等理念。

▲▼公路總局局長陳文瑞說明通勤月票設計。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路總局局長陳文瑞說明通勤月票設計。（圖／記者李姿慧攝）

票卡正面圓圈圖形傳達移動、前行的意象，也象徵多元交通串連不同生活樣貌，以及中央、地方及業者共同合作；票卡背面設計為7種通勤運具及年輕人騎乘公共自行車插畫，帶出多樣運輸組合代表月票可搭乘多元運具，以及鼓勵通學、通勤族支持公共運輸展現活力等；另在票卡正、背面上也保留部分彈性供各縣市因地制宜設計使用，包括正面圓圈圖形顏色及背面留餘空間等，以利不同區域月票識別。

公路總局局長陳文瑞表示，今、明兩天會將製卡檔案送到全國縣市政府，昨也跟三大生活圈縣市召開進度檢討會議，預計5月底相關運輸系統票證驗票機或後端程式完成修改，6月初測試，6月中會公告票卡預售地點和通路，包括捷運車站、公車客運轉運站、區公所等，最快6月中民眾就可預購票卡。

▲▼「TPASS行政院通勤月票」設計出爐。（圖／記者李姿慧攝）

▲「TPASS行政院通勤月票」設計出爐。（圖／記者李姿慧攝）

陳文瑞指出，「TPASS行政院通勤月票」採實名登記，製卡費用100元政府吸收，每人限補助一次，譬如北北基桃月票民眾可免費拿取一次，只要每月加值1200元即可，民眾申請後可上電子票證公司APP或網站登記資料，實名登記後遺失可掛失止付，餘額將轉到新的票卡，補發新卡則要100元工本費。

目前全台僅金門、連江縣尚未提出通勤月票構想，陳文瑞指出，除北中南三大生活圈通勤月票7月上路外，台東縣、澎湖縣等單一縣市內月票方案也已提報送案，其他縣市將納入第二波，因涉及台鐵後續建置時程，第二波預計10月上路。

▲▼「TPASS行政院通勤月票」設計出爐。（圖／記者李姿慧攝）

▲「TPASS行政院通勤月票」設計出爐，大圓圈統一採綠色，小圓形可由地方政府自行選色。（圖／記者李姿慧攝）

根據台東規劃，通勤月票可搭乘台鐵、公車、公路客運等，每月299元；澎湖縣月票則規劃搭乘公車和渡輪免費，不過折扣低於3折部分需由縣市政府負擔，相關分擔比例問題正由公路總局審查中。

此外，北北基桃規劃通勤月票1200元吃到飽，捷運、公車、客運、公共自行車、台鐵都可搭；中彰投苗城際通勤月票市民699元、非市民999元，可搭台鐵、捷運、公車、客運與公共自行車，另台中市區月票市民299元、非市民價599元；南高屏城際月票999元，可搭乘區內台鐵、公車、公共自行車、捷運、輕軌及渡輪，另高雄市內月票399元、台南市內通勤月票299元。
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／陳致中要被關了！　判刑定讞
快訊／桃機航班藏炸彈！118旅客大清查　折騰2hrs結果曝
快訊／才1500萬交保　顏寬恒夫妻遭起訴
1780元買回2塊肥皂！　直擊遭騙過程
快訊／北市教育局正式公告　「創校57年」女中8月起停招
小六童遭掐脖撞牆！老師放話「一堆混球不聽人話」　動粗原因曝
女房客繳不出租金　「想用身體抵債」當場脫了！他嚇跑：吞不下去
將進入流行期！　腸病毒單周近8千人就醫「創6年新高」
取消一次性備品！他到花東住宿氣炸：誰帶濕毛巾出門？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國中會考恢復「開放家長陪考」　新冠陽性及中重症也可應試

長期貼「雙眼皮貼」會變「電眼」？醫搖頭：注意2風險

毛小孩比10歲以下兒童還多　育達高中開辦「寵物造型設計」實驗班

商務艙才1萬！ANA反悔不認BUG票「全額退款」　已出發可繼續行程

快訊／北市教育局正式公告！「創校57年」文德女中今年8月起停招

屏東大學就博會　台積電等78廠商釋3800職缺！調查局首次擺攤

腸病毒單周近8千人就醫「創6年新高」　羅一鈞示警：5月將進入流行期

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影：不敢交男友了

我家水溝蓋是186年古蹟！　清代鳳山縣新城「南北門額」意外現身

「TPASS通勤月票」設計曝！首次免費領卡　3大生活圈「6月中開賣」

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

午後變天！　今晚雨區擴大

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

奴才公主抱喵星人狂吸！　虎斑瞪大眼：我不純潔了

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

快訊／國中會考恢復「開放家長陪考」　新冠陽性及中重症也可應試

長期貼「雙眼皮貼」會變「電眼」？醫搖頭：注意2風險

毛小孩比10歲以下兒童還多　育達高中開辦「寵物造型設計」實驗班

商務艙才1萬！ANA反悔不認BUG票「全額退款」　已出發可繼續行程

快訊／北市教育局正式公告！「創校57年」文德女中今年8月起停招

屏東大學就博會　台積電等78廠商釋3800職缺！調查局首次擺攤

腸病毒單周近8千人就醫「創6年新高」　羅一鈞示警：5月將進入流行期

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影：不敢交男友了

我家水溝蓋是186年古蹟！　清代鳳山縣新城「南北門額」意外現身

「TPASS通勤月票」設計曝！首次免費領卡　3大生活圈「6月中開賣」

抗議蔡英文走路工酬勞「400美變80美」　僑委會：他們遭到嚴重剝削

欠稅3千萬拒繳躲密室　裝「3道鎖」仍被揪出！養殖戶遭管收

續約突漲1000元！房東喊「可申請租屋補助」　房客反應傻眼了

男歌手酒吧被妹狂放電！　結局曝光...竟產出「愛的結晶」

百善孝為先　黃偉哲為長者洗腳希望大家注重孝道

快訊／陳致中要入獄了！南港展覽館弊案涉洗錢　判刑1年定讞

日養雞場爆炸！15萬蛋雞活活燒死　火勢蔓延5小時

快訊／女遊阿朗壹古道「心臟不適昏迷」　無呼吸心跳直升機吊掛送醫

大直新商場搶先曝光！　董座爺曝國際級冰宮為「孫女們」打造

鶯歌小客車逆衝店面！橫掃門口整排機車　駕駛驚：方向盤卡死

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

生活熱門新聞

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

母親節隱藏版！LINE「11款免費貼圖」快來下載　

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

22歲妹佔盪鞦韆　被勸後「罵三字經」報警

水逆竟是「復合高峰期」！這4組CP將重燃愛火

好市多特價背包「挖到日本收據」　他傻：二手包？

老高說中了？太陽衝擊波引發地磁暴　出現極光

公公狂講「ㄏㄧˋ囉」她聽不懂！一票爆共鳴

男友奉上全薪「日領200元就好」！妹子1個月嚇分手

台女課堂稱我們不一樣！陸留學生氣瘋想動手

梅雨快來！　最新預測時間出爐

可能一夜情！　4星座夏天易墜愛情陷阱

更多熱門

相關新聞

前白宮安全顧問波頓訪台　陳建仁：歡迎跟台灣理念相同的人士來訪

前白宮安全顧問波頓訪台　陳建仁：歡迎跟台灣理念相同的人士來訪

美國白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）將參選2024年美國總統大選，他預計在本周訪台出席相關活動。對此，行政院長陳建仁26日受訪表示，歡迎跟台灣理念相同的國際人士來訪，也對台灣國家安全、區域穩定，提供寶貴的意見。

馬英九希臘演講頭銜被改　陳建仁：大部分人都會取消

馬英九希臘演講頭銜被改　陳建仁：大部分人都會取消

165專線去年阻詐42億　陳建仁：政府在防詐工作有相當好成效

165專線去年阻詐42億　陳建仁：政府在防詐工作有相當好成效

崑大視傳系勇奪荷蘭湛藍設計獎4金3銀

崑大視傳系勇奪荷蘭湛藍設計獎4金3銀

簡訊詐騙又有新招！這次換交通罰款催繳　1關鍵判斷真假

簡訊詐騙又有新招！這次換交通罰款催繳　1關鍵判斷真假

關鍵字：

公路總局行政院通勤月票TPASS設計

讀者迴響

熱門新聞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

林采緹離婚3年有「新戀情」！

邱琦雯理智線斷「忍妳很久了」開罵王樂妍

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

《超偶》冠軍遭爆秘婚露面了　鬆口認有兒子

「牛魔王」撞樹真相曝！車主送保養竟被偷開釀1死1傷

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

台海開戰哪最危險　前軍官點名2地

假日看房就簽約！星期一「爆出傻眼真相」

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面