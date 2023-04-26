「TPASS通勤月票」設計曝！首次免費領卡　3大生活圈「6月中開賣」

▲「TPASS行政院通勤月票」設計出爐。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南三大生活圈通勤月票拚7月上路，票卡設計今(26日)出爐，命名為「TPASS行政院通勤月票」，T代表台灣、運輸、共好、行遊和信賴等理念，設計圓圈圖形傳達移動、前行象徵，北北基桃、中彰投苗、南高屏等三大生活圈預計6月中可開賣，另外台東縣、澎湖縣等第二波通勤月票預計10月上路。

中央3年補助200億元推動通勤月票，減輕通勤族負擔，各縣市政府正規劃月票方案及辦理驗票機修改作業，其中北中南三大生活圈通勤月票預計於7月上路實施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

通勤月票新卡設計也出爐，其中正面為全國統一版面，票卡名稱訂名為「TPASS行政院通勤月票」，「Ｔ」代表台灣(Taiwan)、交通運輸(Transport)，也傳達共好 (Together)、行遊 (Tour) 與信賴 (Trust)等理念。

▲公路總局局長陳文瑞說明通勤月票設計。（圖／記者李姿慧攝）

票卡正面圓圈圖形傳達移動、前行的意象，也象徵多元交通串連不同生活樣貌，以及中央、地方及業者共同合作；票卡背面設計為7種通勤運具及年輕人騎乘公共自行車插畫，帶出多樣運輸組合代表月票可搭乘多元運具，以及鼓勵通學、通勤族支持公共運輸展現活力等；另在票卡正、背面上也保留部分彈性供各縣市因地制宜設計使用，包括正面圓圈圖形顏色及背面留餘空間等，以利不同區域月票識別。

公路總局局長陳文瑞表示，今、明兩天會將製卡檔案送到全國縣市政府，昨也跟三大生活圈縣市召開進度檢討會議，預計5月底相關運輸系統票證驗票機或後端程式完成修改，6月初測試，6月中會公告票卡預售地點和通路，包括捷運車站、公車客運轉運站、區公所等，最快6月中民眾就可預購票卡。

▲「TPASS行政院通勤月票」設計出爐。（圖／記者李姿慧攝）

陳文瑞指出，「TPASS行政院通勤月票」採實名登記，製卡費用100元政府吸收，每人限補助一次，譬如北北基桃月票民眾可免費拿取一次，只要每月加值1200元即可，民眾申請後可上電子票證公司APP或網站登記資料，實名登記後遺失可掛失止付，餘額將轉到新的票卡，補發新卡則要100元工本費。

目前全台僅金門、連江縣尚未提出通勤月票構想，陳文瑞指出，除北中南三大生活圈通勤月票7月上路外，台東縣、澎湖縣等單一縣市內月票方案也已提報送案，其他縣市將納入第二波，因涉及台鐵後續建置時程，第二波預計10月上路。

▲「TPASS行政院通勤月票」設計出爐，大圓圈統一採綠色，小圓形可由地方政府自行選色。（圖／記者李姿慧攝）

根據台東規劃，通勤月票可搭乘台鐵、公車、公路客運等，每月299元；澎湖縣月票則規劃搭乘公車和渡輪免費，不過折扣低於3折部分需由縣市政府負擔，相關分擔比例問題正由公路總局審查中。

此外，北北基桃規劃通勤月票1200元吃到飽，捷運、公車、客運、公共自行車、台鐵都可搭；中彰投苗城際通勤月票市民699元、非市民999元，可搭台鐵、捷運、公車、客運與公共自行車，另台中市區月票市民299元、非市民價599元；南高屏城際月票999元，可搭乘區內台鐵、公車、公共自行車、捷運、輕軌及渡輪，另高雄市內月票399元、台南市內通勤月票299元。

