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通勤月票新卡免費領　公總：現有電子票證、行動支付也可綁定

▲▼「TPASS行政院通勤月票」設計出爐。（圖／記者李姿慧攝）

▲「TPASS行政院通勤月票」設計出爐。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南三大生活圈通勤月票7月上路，票卡設計昨(26日)出爐，命名「TPASS行政院通勤月票」，新卡領取首次免費，由政府補助100元工本費，最快6月中可預購卡片，不過不少網友質疑浪費，為何不能跟現有電子票證綁定，公路總局表示，通勤月票也可用現有電子票證加值，行動支付也可綁定。

「TPASS行政院通勤月票」新卡設計出爐，其中正面為全國統一版面，正面圓圈圖形傳達移動、前行的意象，也象徵多元交通串連不同生活樣貌，背面設計為7種通勤運具及年輕人騎乘公共自行車插畫，帶出多樣運輸組合代表月票可搭乘多元運具，並保留地方政府因地制宜設計空間。

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通勤月票採實名登記，製卡費用100元政府吸收，每人限補助一次，首次領卡免費，民眾只要加值並上電子票證公司APP或網站實明登記資料，遺失可掛失止付，餘額將轉到新的票卡，補發新卡則要100元工本費。其中悠遊卡部分為超級悠遊卡。

不過消息一出，不少網友在公路總局臉書粉絲團「公路人」留言，指「現有電子票證直接靠卡設定不就好了，花博卡造成的浪費教訓學不夠」、「跟悠遊卡有何不同？為何不整合呢？搞這麼多卡」、「為啥不能跟悠遊卡綁定就好了，浪費錢」、「為什麼不能用電子支付啦，現在這麼多pay，一隻手機跑遍天下不好嗎？」。

對此，公路總局表示，部分縣市之前已有定期票推動基礎，另多數通勤族亦人手一張電子票證，本次月票亦是以電子票證為載具，考量民眾使用便利性及避免票卡大量重複製作，所以開放民眾可以使用原有卡片購買公共運輸通勤月票，除更加便利環保之外，利用既有卡片設定也可以節省臨櫃購買的時間與作業成本。

▲▼「TPASS行政院通勤月票」設計出爐。（圖／記者李姿慧攝）

▲「TPASS行政院通勤月票」設計出爐。（圖／記者李姿慧攝）

公總指出，雖民眾可以既有卡片購買月票，但本次由中央統一設計票卡版面除了政策宣傳意涵之外，新卡也代表這次是全新不同以往的政策，部分還未推出月票的縣市，或是新的月票使用族群都可以來使用新的票卡，也希望透過專業的美學設計增加收藏及使用的價值。

針對是否可與電子支付結合，公路總局表示，月票方案目前規劃可以使用實體及虛擬票證作為載具，增進使用便利性，另外虛擬卡也可節省製卡的成本與時間；另如購買中央設計之全新票證且完成實名登記，該票證製作費用將由中央補助每張100元，民眾無須額外付費。

公路總局說明，目前三大生活圈規劃販售通路以捷運車站為主，也有部分縣市或生活圈規劃將台鐵車站、客運場站甚至於區公所等納入，相關販售通路據點要視整體建置時程，或視需求採分階段逐步擴充。

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