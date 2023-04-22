失聯移工超商聊天遇警　對上一眼心虛狂奔...慘遭壓制逮捕

▲▼三民一分局長明所員警日前到商超簽巡時，發現鄧男眼神飄移，上前盤查時，還一度逃逸，最後仍遭員警壓制逮捕，經查原來鄧男是逃逸失聯的越南移工。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高市三民一分局長明所員警，日前到超商簽巡時，發現店內二名外籍男子在聊天，但其中一名男子卻是眼神飄移，驚覺有異立刻上前盤查，沒想到男子假借拿證件為由，實際卻拔腿狂奔逃逸，最後仍遭員警壓制。經查後，原來鄧男（23歲）是越南籍的失聯移工，全案依法移送高雄專勤隊查處偵辦。

三民第一分局長明派出所巡佐吳啓俊、警員鄭光良於20日14時，執行超商簽巡的巡邏勤務，進入三民區自立一路的超商內，發現2名外籍男子在座位區聊天，而員警與其中1人眼神交會，卻發現該名外籍男子立刻轉頭、眼神四處飄移張望，員警驚覺有異，於是上前盤查。

外籍男子見員警走來，隨即往超商外走去，員警直覺更可疑了立刻上前攔阻，該男表示要到機車置物箱拿取證件，但男子卻是心虛拔腿狂奔約100公尺，最終仍遭2名員警包抄壓制上銬。

經查後，發現男子為23歲的鄧姓越南籍失聯移工，因曠職遭前雇主通報逃逸，已逃逸逾期居留半年，擔心遭遣返才會拒絕警方盤查，全案訊後移送移民署高雄專勤隊偵辦。