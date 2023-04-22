超商「1新功能」曝光！同事才進門結帳　他傻：食物加熱好了

▲同事入店直接結帳，店員還幫加熱好午餐。（示意圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少上班族哀號，若晚了一步去超商，喜歡了品項秒銷售一空！而一名網友透露，女同事進到店裡後，完全沒挑午餐，就直接去結帳，更神奇的是，店員已幫她微波加熱好了。原來全家推出「1強大功能」，能讓會員指定時間取餐，讓原PO大讚，尤其用餐尖峰時間，不怕喜歡的食物被賣完。

一名網友在臉書《全家便利商店/7-11 超商新品&好物分享區》驚呼，昨天（21日）中午與女同事去買午餐，結果對方一進門就直接結帳，更狂的是「店員還直接幫她加熱好了」，讓原PO瞬間一頭霧水。

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好奇追問原因後，女同事笑稱解釋，她是利用APP的新功能「預約自取」，所以店員會保留餐點並貼心加熱。

畢竟中午吃飯人潮湧現，晚了一步，想吃的品項就賣光了，如此一來，以後可先預約再取餐，讓原PO驚呼「這麼方便的功能我竟然現在才知道！」

文章曝光後，網友大讚之餘，也怕店員更加忙碌，「尖峰時間真的滿方便」、「這功能的確方便到客人，累到店員」、「自取還是要排隊」、「我是店員的話，寧可客人在我閒的時候預約，不要忙的時候一堆人來，怕大家情緒緊繃容易有衝突」。

▼APP可預約時間取餐。（圖／翻攝全家便利商店/7-11 超商新品&好物分享區）

