詐騙最愛冒用的「10大」品牌　看到這些電話、訊息千萬別點！　

▲近年來詐騙手法不斷翻新，網路購物平台，經常被詐騙集團利用。（圖／unsplash）



專題中心／綜合報導

近年來詐騙手法不斷翻新，從一般的系統設定錯誤、重複扣款，到要求消費者購買遊戲點數或操作ATM匯款等，再到如今的一頁式詐騙網站及海外高薪工作等，都是詐騙集團利用的手法騙取民眾的金錢、人身自由、個人資料。特別是這些集團假冒各種品牌名義，以降低消費者的警覺心，進行詐騙活動。據《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，揭露了網路上10大最常被詐騙集團冒用的品牌，究竟他們都是如何操作騙取民眾的？讓我們一起來看看吧！

10. 遠傳電信

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詐騙集團常利用遠傳電信及遠傳購物客服人員的名義，聲稱公司系統出錯，例如將訂單誤設為分期付款或重複扣款，要求使用者操作ATM、網銀或購買遊戲點數以解除問題，進而騙取金錢或信用卡個資。

9. MOMO購物網

不僅有假借遠傳電信的詐騙手法，還有一些詐騙集團會冒充MOMO名義進行詐騙，例如：招募高薪職缺或傳送簡訊告知消費者可以通過點擊連結獲得好禮，或購買商家消費券以獲得回饋金等，以此來詐騙消費者的金錢和個人資訊。由於這些詐騙網頁的設計相當逼真，容易讓民眾失去警惕而上當受騙。

8. 迪卡儂

詐騙集團利用類似遠傳電信的手法，冒充迪卡儂的客服人員，聲稱消費者的訂單有誤、重複扣款，或遭受盜刷等問題，誘導受害者進行ATM匯款或網路銀行操作，進而騙取財物和個人資訊。因詐騙方都知曉消費者購買明細，這種詐騙手法造成消費者對迪卡儂的資安保障產生懷疑和不信任。

7. Costco 好市多

詐騙手法日新月異，在網路上就出現一種假冒Costco好市多的「一頁式詐騙網站」，標榜低價購買名牌、保養品等。這些假網站非常逼真，容易讓人誤以為是真正的Costco網站，進而下單購買商品。若民眾誤入這些詐騙網站購買，不僅會詐騙錢財，還會竊取個資。一頁式廣告詐騙以假亂真，網友普遍認為很難防，建議民眾要仔細看網址、品牌名拼音，通常這些小地方都會拼錯，請多加留意。

6. 誠品書店

誠品書店的名義也被詐騙集團冒用，詐騙手法與前述相似，透過電話、簡訊等方式，引導民眾操作ATM、網銀匯款，以獲取個資及財物。此外，一些不肖份子也會在誠品書店的粉絲專頁上，以免費理財諮詢或推薦書籍的方式，引誘民眾加入投資群組進行詐騙。許多網友提供了識別詐騙的方法，如：聽聲音判斷是否有大陸口音、不接來路不明的電話等。

5. 中華電信

詐騙手法層出不窮，有不肖分子冒充中華電信客服，聲稱用戶欠繳電話費，然後透過語音轉接警察單位，卻被假警察告知被冒名開立銀行帳戶，涉及毒品、洗錢等刑事案件，需要將名下存款提領出來交給警方處理，否則財產將被凍結。以涉及刑事案件的話術，令受害人一時心急被騙。

4. 家樂福

量販業者除了Costco好市多外，家樂福也成為「一頁式詐騙網站」的品牌受害者。詐騙者利用Google搜尋家樂福相關關鍵字，將置頂廣告指向假冒網站，欺騙使用者登入會員資料，接著導向假的信用卡驗證網站，以竊取信用卡資訊。許多人紛紛提醒大眾要注意網站詐騙，注意網域結尾不是.tw或.com的網站要小心，一定要習慣看完整的網址。

3. 博客來

假冒博客來客服的詐騙手法，對不少網友來說已經很常見，詐騙集團完全掌握消費者的購買明細，手法如前述，一樣是自稱客服人員，表示訂單有問題，如：重複扣款、升級VIP會員等，要求用戶操作ATM或臨櫃、網路銀行匯款。建議消費者應該提高警覺，不要隨意操作ATM或網路銀行匯款，同時應先確認對方身分是否真實，可以透過博客來官方網站或客服電話來進行查證。此外，消費者應該保管好自己的個人資料，避免被不肖人士利用。如果發現可疑的詐騙行為，應該及時向警方報案，並且可以透過消費者保護機構等途徑尋求協助。

2. 全聯福利中心

同樣使用詐騙網站，表示民眾只要填寫問卷就能拿到萬元全聯禮物卡，但想領取必須轉傳給多位友人才能領，導致大眾不斷分享詐騙連結給親友，最終拿不到禮物還洩漏個資；另外不肖人士也會以全聯的名義，在臉書社團上用高薪徵文字客服的方式，騙取民眾個資。對於消費者來說，除了要注意這些詐騙手法，還要多加留意網站的真偽，尤其詐騙頁面設計是簡體字與繁體中文用語這點，已經是辨識的最基本方法。

1. 蝦皮購物

蝦皮是許多人喜歡的購物平台，也因此被詐騙集團利用，例如：寄出假包裹貨到付款騙錢，或假裝買家向蝦皮賣家反應商品無法購買，並提供客服聯絡資訊，要求賣家必須通過客服認證並以匯款方式解決問題。這些詐騙手法層出不窮，都是利用蝦皮平台或品牌名義進行詐騙。