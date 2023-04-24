國民黨誰能打敗高嘉瑜？　李彥秀信心喊：我就是她最害怕的對手

▲李彥秀接受資深媒體人黃光芹的網路節目《新聞不芹菜》專訪。（圖／翻攝自《震傳媒》）

記者江采蓁／綜合報導

台北市第四選區（南港、內湖）立委選戰戰況激烈，除了現任民進黨立委高嘉瑜，還有台灣基進北市黨部主委吳欣岱，國民黨內則由台北市議員游淑慧及李彥秀爭出線。針對國民黨內初選，李彥秀24日表示自己非常有信心，「在我跟游淑慧之間誰是高嘉瑜最害怕的競爭對手？我認為我就是，但結果就由民眾決定。」

李彥秀24日接受資深媒體人黃光芹的網路節目《新聞不芹菜》專訪時指出，2020年她會敗給高嘉瑜原因，是因當時適逢反送中事件，以及國民黨團結問題，因為當時有韓粉、郭粉在彼此對罵，而民進黨在初選雖然會刀刀見骨，但到最後都可以團抱取暖，國民黨則是容易讓很多人灰心，使僑民也不想回來投票，可見藍綠支持者是完全不同狀態，且高嘉瑜是有非典型的候選人特質，例如會用唱歌、講話俏皮以及大眼睛等招牌，成功吸引很多話題。

李彥秀接著提到，其實不得不佩服高嘉瑜，因為高嘉瑜在陸戰、空戰方面都很強，所以自己團隊的策略有做出調整，不過高嘉瑜這次也面臨挑戰，儘管先前有討好中間選民，但經過4年，港湖選民會針對地方經營、會勘，以及在立法院中重要法案的投票行為等對高嘉瑜做出檢視，「高嘉瑜這幾年確實是民進黨的『誠實豆沙包』，讓很多中間選民喜歡，而經過檢視之後，可以發現話都說得很好聽，但實際在立院中的政策與表決結果，都是跟著民進黨表決在走。」

而針對黨內初選游淑慧的挑戰，李彥秀表示，每區的候選人特質都不一樣，她跟「費芯大戰」中的立委費鴻泰也不一樣，就是給予尊重，畢竟自己也落敗過，要重新調整出發。她強調，自己砲口絕對是對外不對內，對高嘉瑜一定是寸土不讓，而游淑慧是自家同志，先前曾彼此互相輔選，這場初選會把為何參與的心路歷程以及未來願景等提出。

李彥秀也提到，自己有針對「費芯之戰」做觀察，但目前就是以對抗高嘉瑜做準備，她信心喊話，「對初選當然有信心，自己跟游淑慧都是希望能擴大經營，她的各項提點都會讓我上緊發條，相信港湖選民很清楚，在我跟游淑慧之間誰是高嘉瑜最害怕的競爭對手？而我認為我就是，但結果就由民眾決定。」

至於游淑慧頻頻強調「世代交替」，李彥秀認為，世代交替國民黨都有在努力，但這議題不是只有在選舉，而是日常都要做，例如團隊組成要有年輕人，空戰、陸戰都要有，危機處理要夠靈活等等，每天都要做，且自己跟游淑慧年齡確實沒有差很多。