李彥秀分析黃珊珊恐再戰港湖立委　游淑慧：對政治局勢判斷錯誤

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨將於25日下午協調第二階段台北市第四選區（內湖、南港）立委初選，由台北市議員游淑慧對上2020年競選立委連任失利的議員李彥秀。李彥秀24日強調自己在港湖內戰「砲口絕對不對內，但對高嘉瑜絕對寸土不讓」，同時認為前副市長黃珊珊可能再戰港湖；但游淑慧下午直言，李彥秀對政治局勢判斷不斷錯誤。

李彥秀24日中午接受網路節目「新聞不芹菜」訪問，針對2024立委選戰，李彥秀提及，港湖選區接下來還有很多變數，包括民眾黨會不會推候選人、小綠與大綠會不會整合，一切都是未知數，並認為民眾黨為了衝不分區，黃珊珊還是有可能挑戰港湖。

面對「芯費大戰」廝殺，李彥秀則強調，自己在港湖區內戰部分，「砲口絕對不對內，但對高嘉瑜絕對寸土不讓」。

▲台北市議員李彥秀。（圖／《新聞不芹菜》提供）

而游淑慧24日下午於台北市議會受訪時則說，現在不就是「砲口對外」嗎？自己的訴求就是挑戰高嘉瑜，不要拿團結當護身符，李彥秀面臨的問題是為什麼半年內選議員又選議長，議長沒選上就又挑戰立委，那去年選議員的目的到底為何？這並非彼此互相檢驗，而是必須跟基層說明。

游淑慧提及，過去中央黨部與地方殷殷期盼李彥秀直攻2024立委選舉，讓多一名新人挑戰市議員，但李彥秀拒絕稱「不是最強人選」，結果過了6個月後又自稱「最強的人」，難道都可以不說明、只用團結2字模糊一切焦點問題嗎？若對個人問題不願回答，「我覺得這不太負責任」。

至於李彥秀認為黃珊珊可能再挑戰港湖立委？游淑慧直言，自己可以跟李彥秀打賭，「你對於政治局勢判斷不斷錯誤！」自己去年就說過，基進黨台北市黨部主委吳欣岱不是為了選議員，而是要參選立委，因此民進黨2024可能分裂，建議李彥秀直攻立委，「當時她（李彥秀）不相信我」。

游淑慧說，2020年也向李彥秀說明對高嘉瑜不能打溫和、佛系打法，一定要檢驗對方，然而李彥秀沒有採納，「如果她的政治判斷一直失誤，那在選戰當中非常危險。」李彥秀可以去問黃珊珊，「這種東西不要再操作假議題，我認為民眾黨在內湖南港應該還是會支持高嘉瑜。」