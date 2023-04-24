日本參眾議院5席補選　自民黨拿下4席

▲岸田文雄政府期中考，日本參眾兩院5席議員選舉，自民黨拿下4席。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京24日專電

日本23日舉行統一地方選舉後半段選戰及參眾議院5席補選，被視為首相岸田文雄政府的「期中考」。開票結果，5席當中，執政黨自民黨拿下4席，僅在和歌山1區選區失利。

舉行補選的參眾議院5席是眾議院山口4區及2區選區、眾議院和歌山1區選區、眾議院千葉5區選區、參議院大分選區。

開票後，首先傳出去年遇刺身亡的前首相安倍晉三的選區眾議院山口4區，自民黨提名、聯合執政公明黨推薦的前山口縣市議員、38歲的吉田真次當選。

接著得知眾議院山口2區由自民黨提名、聯合執政公明黨推薦的31歲的岸信千世當選。他是前防衛大臣岸信夫的長子、岸信夫擔任眾議員時的國會秘書。

自民黨在眾議院和歌山1區選區失利，由日本維新會的新人、41歲的前和歌山市議員林佑美當選。

24日凌晨12時15分（台灣時間23日晚間11時15分）左右，開票結果顯示，眾議院千葉5區選區，自民黨提名、聯合執政公明黨推薦的34歲的英利Arfyia當選，這是她首度當選。

英利出身日本北九州市，父母出身中國維吾爾自治區，父親是維吾爾裔日本人，母親是烏茲別克裔日本人。她10歲那年與父母一同取得日本國籍，曾任職日本銀行（央行）和聯合國本部的事務局。

將近凌晨12時30分，開票結果顯示，參議院大分選區由自民黨提名、聯合執政的公明黨推薦的56歲白坂亞紀當選。她原本在東京經營餐飲店，這次參加自民黨大分縣連（黨部）公開招募，首度參選。

這次參議院大分選區補選，是因為原來這席參議員參選知事選舉而辭去參議員職務。

參眾議院5席補選被視為首相岸田文雄執政的「期中考」。自民黨幹事長（相當於黨秘書長）茂木敏充23日晚間在日本放送協會（NHK）節目上表示，如果說這是對岸田政府的「期中考」，那麼可說是獲得一定程度的肯定。

問及岸田是否會解散眾議院、舉行大選時，茂木表示，這是首相的專權事項（由首相決定），包括這次選舉結果在內，首相會判斷。

對於本屆統一地方選舉（前半段選戰4月9日投開票；後半段選戰4月23日投開票），日本維新會在關西地區得票數明顯成長，自民黨陷入苦戰，茂木強調，確實有必要徹底強化體制。