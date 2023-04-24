高嘉瑜稱「保送港湖害慘台灣」　吳欣岱反擊：從沒搞錯敵人是誰

▲民進黨立委高嘉瑜、台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝自高嘉瑜、吳欣岱臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱有意投入2024港湖區立委選舉，外界猜測可能會因此分散民進黨現任立委高嘉瑜的選票，高嘉瑜表示，若最後立院過半就差在港湖關鍵這席，保送國民黨的人，就是害慘台灣。對此，吳欣岱24日透過臉書反擊，「我從沒有搞錯敵人是誰，也不願內部分裂惡意放話，但真的不要欺人太甚！」

吳欣岱指出，自己看到某篇報導稱「高嘉瑜受訪表示，港湖選民結構藍綠六比四，本來就是場硬仗，這時還有人打著本土派旗號說『得票多寡不重要』，根本在保送國民黨，算什麼本土派，若最後立院過半就差在港湖關鍵這席，保送國民黨的人，就是害慘台灣。」

對此，吳欣岱強調，她從來不認為「得票多寡不重要」，也始終堅持「國民黨不倒，台灣不會好」，但她同樣認為，要本土派團結，光是在媒體前面放話，把她沒有說過的話塞進她嘴巴裡是沒有用的！

吳欣岱表示，一開始參選的前提，就是因為在港湖區的民進黨立委不受認同，分裂選民的同時，卻要支持者含淚投票，造成基層的分裂與反彈，因應這樣的現況，台灣基進和她才決定出來承擔，提供給港湖區一個價值更堅定的選擇。她也提到，這個決定從來都不輕鬆，基進傾盡全黨資源，她也從不認為有樂觀的空間，但她無法接受背叛本土價值的人，卻還要挾著本土派支持者後悔的淚水，指控她害慘台灣。

吳欣岱直言，在面對自己黨內基層反彈的時候，不正面回應、道歉，卻笑著說要憤怒的支持者「顧好身體」；在一個小黨努力闡述理念、力抗中國滲透、國民黨，試圖團結和喚回本土派支持者希望的時候，卻跟媒體放話她撕裂台灣。她強調，「我從沒有搞錯敵人是誰，也不願內部分裂惡意放話，但真的不要欺人太甚！」