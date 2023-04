快點吃藍莓！最新研究：可有效「改善記憶力衰退」　還能顧血壓

▲藍莓還有豐富的花青素,適量攝取就能有效改善記憶力衰退。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

最新研究指出,藍莓含有豐富的花青素,適量攝取就能有效改善記憶力衰退,也能降低罹患心血管疾病的風險,而這種天然的抗氧化劑也存在於草莓、覆盆子、紅葡萄和紫色蔬菜中。

這篇由倫敦國王學院生命科學與醫學學院(King’s College London Faculty of Life Sciences and Medicine)進行的研究,近期發表在《美國臨床營養學雜誌》(The American Journal of Clinical Nutrition)中,研究人員招募61位年齡介於65至80歲的健康參與者進行實驗。

研究人員將參與者分成兩組,其中一組每天飲用一杯26克冷凍藍莓粉泡成的果汁,相當於食用75至80顆藍莓;另一組則是喝顏色、味道和維生素C含量相同的安慰劑。經過12周後發現,與服用安慰劑的組別相比,服用藍莓飲的參與者記憶力獲得改善,且在注意力評估任務中,表現提高了8.5%,就連血壓都顯著降低3.59毫米汞柱(mmHg)。

研究指出,藍莓對人體有益在於它含有一種花青素;在這項研究中,每天服用的冷凍藍梅粉中含有302毫克的花青素,對照組則無飲用此成分。

心臟健康營養師米歇爾(Michelle Routhenstein)表示,花青素是多酚的一種,也是一種天然的抗氧化劑,「大約有8000多種不同類型的多酚都對健康有益,其他含有多酚的食物包含綠茶、花椰菜、梨子、薑黃和肉桂,而草莓、覆盆子、紅葡萄和紫色蔬菜中也都含有花青素。」