台灣人做到了！阿里山下闢「藍」海　新鮮「莓」好滋味產季倒數

▲「昨天還在樹上，今天就到你手裡」的台灣藍莓，新鮮風味廣受市場好評，隨著今年產季進入倒數階段，也掀起一波搶訂潮。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

「好甜！現摘的很新鮮，吃得到它的脆感！」昨天還在樹上的藍莓，今天就送到消費者手裡，口感爽脆香甜、新鮮吃得到！「山丘藍」台灣藍莓今年2月初首度亮相，持續獲得市場正面迴響，土生土長的「莓」好滋味，也讓許多人一試成主顧。

▲山丘藍「莓」好滋味，讓許多人一試成主顧。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

台大園藝所李國譚教授指出，「山丘藍」選擇的藍莓品種，就是針對台灣人口味喜好「大、甜、脆」，果實夠大、口感夠甜，再加上外層覆蓋完整果粉，表示有充分完熟，新鮮度遠超過國外進口的品質，包括從京都大學來的教授都很驚訝，「台灣竟然可以生產出這種在日本看不到的高品質藍莓」。

▲台大園藝所李國譚教授是台灣藍莓的幕後推手。

名列超級食物的藍莓，深受台灣消費者喜愛，過去想吃大多仰賴進口，但經過山丘藍團隊耗時6年的努力，終於在阿里山下開闢新「藍」海，幕後推手就是台大教授李國譚，談到這一路走來的挑戰與心情，他說：「我從2007年開始研究藍莓，嘗試哪一個品種比較適合台灣氣候，包括藍莓喜歡的肥料、喜歡的土壤狀態，我們做改良、做調整，不斷測試，把種植藍莓的基本技術都建立起來，到2016年跟嘉義藍莓農場產學合作，才真正實現大規模生產，經過這2個月的產期，事實上我們對於今年表現的成果非常有信心，而且覺得超乎預期。」

▲▼「山丘藍」台灣藍莓果粒大且果肉飽滿、甜度高。

台灣藍莓邁入量產元年，果肉結實、甜度高，樹上完熟、每天手摘產地直送，新鮮度大勝進口，而且不做額外加工處理吃得更安心。然而今年產季已進入倒數階段，想嚐鮮可得把握最後機會，李國譚教授補充說道：「『山丘藍』台灣藍莓的生產期大概在4月底到5月初會漸漸往下降，我們希望說可以一直採收到母親節，就是5月中左右，明年的產季預計也是在2月中之後慢慢開始，但要看天氣狀況，因為台灣冬天的天氣不太容易預測，所以可能會有點早或有點晚。」

▲今年嚐鮮最後機會！「山丘藍」台灣藍莓產季倒數3週。

台灣人用技術與堅持，在阿里山下催生出農業新奇蹟，讓台灣消費者能享受到真正新鮮的藍莓風味，也憑藉著高標準、高品質創下好口碑，成功打響「山丘藍」品牌知名度。