16歲少女酒吧如廁　男突撬門闖入性侵！警怒公開畫面要抓人

▲英國一名16歲少女在酒吧如廁時遭一名男子闖入性侵。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

英國一名16歲少女月初在酒吧上廁所時，隔間的門突然被一名男子撬開，並在廁所內被性侵。警方將此案形容為一場「令人髮指的襲擊」，並在近日公開監視器畫面，希望民衆可以協尋這名涉案男子，好讓警方將他繩之以法。

據《太陽報》報導，這起事件發生於當地4月3日晚間。當時，這名16歲少女正在利物浦的OMG酒吧如廁，不料一名男子突然打開了她隔間的門，並闖入廁所內對她施暴。後來，一名經過的女子幫助了這名受害少女，但涉案男子卻趁機逃離了現場。

默西塞德郡警方近日公佈監視器畫面，曝光嫌犯長相，希望民衆協助搜尋男子的蹤影，幫助警方展開調查。警方表示，「這是對一個脆弱少女的令人髮指的襲擊，我向公眾保證，這樣的事件十分罕見，而我們也在努力調查以將嫌犯繩之以法。」

警方也對畫面中的男子喊話，要他儘快投案自首，並敦促任何認識男子的人挺身而出，因為這些都是協助警方調查的重要訊息，「我們也希望在廁所幫助受害少女的女子儘快與我們聯繫」。

警方同時指出，任何人一旦遭受性侵犯，只要受害者有勇氣站出來向警方指認，那他們一定會謹慎對待案件，並保證徹底調查案件。