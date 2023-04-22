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英夫婦遭ISIS殺害！盜刷信用卡141萬　「棄屍鱷魚河」被咬爛

▲▼鰐魚。（圖／CFP）

▲英國一對植物學家夫婦在南非遭人謀財害命後棄屍鰐魚河。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國植物學家桑德斯夫婦2018年到南非研究時，被3名與伊斯蘭國組織（ISIS）有關的匪徒殘忍殺害，手機、汽車等財物被搶走，信用卡也被匪徒盜刷3.7萬英鎊（約新台幣141萬元），而這對夫婦的遺體更因被劫匪隨意棄屍，慘遭鱷魚啃咬。

據《每日星報》報導，74歲的桑德斯博士（Rod Saunders）與他63歲的妻子雷切爾（Rachel）是在南非開普頓從事植物研究工作的植物學家。他們每年都會到野外生活半年，收集罕見的劍蘭種子後將種子銷售到全世界。2018年，桑德斯夫婦如往常般前往偏遠的Ngoye森林國家公園尋找種子，不料卻在當地遭遇不幸。

41歲的德爾維齊奧（Aslam Del Vecchio）與31歲的妻子帕特爾（Bibi Fatima Patel），聯同37歲的傑克森（Mussa Ahmad Jackson）盯上了這對夫妻，認為他們是「很好的狩獵目標」，於是將2人綁架後殘忍殺害，奪走了這對夫妻的露營用品、手機、汽車等財物，還盜走他們的信用卡瘋狂消費3.7萬英鎊。

事後，這3名匪徒將2名受害者的遺體裝在睡袋中，丟到鱷魚經常出沒的圖格拉河棄屍。雷切爾的屍體在2018年2月14日被人發現，而丈夫羅德的屍體則在3天後才被人發現。2人的身分分別在2018年4月和6月才被確認。

法醫驗屍後表示，這2具屍體因被鱷魚啃咬嚴重毀損，但他們的死因主要與絞殺窒息、刺傷以及鈍器毆打有關。警方調查後發現，這3名劫匪與恐怖組織ISIS有關，於是下令將3人逮捕並對他們提出搶劫、盜竊和謀殺罪的指控。這3名匪徒均不認罪，而這起案件目前仍在審理中。

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