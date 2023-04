英夫婦遭ISIS殺害！盜刷信用卡141萬　「棄屍鱷魚河」被咬爛

▲英國一對植物學家夫婦在南非遭人謀財害命後棄屍鰐魚河。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

英國植物學家桑德斯夫婦2018年到南非研究時,被3名與伊斯蘭國組織(ISIS)有關的匪徒殘忍殺害,手機、汽車等財物被搶走,信用卡也被匪徒盜刷3.7萬英鎊(約新台幣141萬元),而這對夫婦的遺體更因被劫匪隨意棄屍,慘遭鱷魚啃咬。

據《每日星報》報導,74歲的桑德斯博士(Rod Saunders)與他63歲的妻子雷切爾(Rachel)是在南非開普頓從事植物研究工作的植物學家。他們每年都會到野外生活半年,收集罕見的劍蘭種子後將種子銷售到全世界。2018年,桑德斯夫婦如往常般前往偏遠的Ngoye森林國家公園尋找種子,不料卻在當地遭遇不幸。

South Africa

Police: Sayefundeen Aslam Del Vecchio, his wife, Bibi Fatima Patel, and their tenant Mussa Ahmad Jackson kidnapped, robbed and murdered Rod Saunders and his wife Dr. Rachel Saunders on the night of Feb. 10https://t.co/JLVBPxRjYs