英夫婦遭ISIS殺害！盜刷信用卡141萬　「棄屍鱷魚河」被咬爛

▲英國一對植物學家夫婦在南非遭人謀財害命後棄屍鰐魚河。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國植物學家桑德斯夫婦2018年到南非研究時，被3名與伊斯蘭國組織（ISIS）有關的匪徒殘忍殺害，手機、汽車等財物被搶走，信用卡也被匪徒盜刷3.7萬英鎊（約新台幣141萬元），而這對夫婦的遺體更因被劫匪隨意棄屍，慘遭鱷魚啃咬。

據《每日星報》報導，74歲的桑德斯博士（Rod Saunders）與他63歲的妻子雷切爾（Rachel）是在南非開普頓從事植物研究工作的植物學家。他們每年都會到野外生活半年，收集罕見的劍蘭種子後將種子銷售到全世界。2018年，桑德斯夫婦如往常般前往偏遠的Ngoye森林國家公園尋找種子，不料卻在當地遭遇不幸。

South Africa

Police: Sayefundeen Aslam Del Vecchio, his wife, Bibi Fatima Patel, and their tenant Mussa Ahmad Jackson kidnapped, robbed and murdered Rod Saunders and his wife Dr. Rachel Saunders on the night of Feb. 10https://t.co/JLVBPxRjYs — Jasmine Opperman (@Jasminechic00) October 5, 2022

41歲的德爾維齊奧（Aslam Del Vecchio）與31歲的妻子帕特爾（Bibi Fatima Patel），聯同37歲的傑克森（Mussa Ahmad Jackson）盯上了這對夫妻，認為他們是「很好的狩獵目標」，於是將2人綁架後殘忍殺害，奪走了這對夫妻的露營用品、手機、汽車等財物，還盜走他們的信用卡瘋狂消費3.7萬英鎊。

事後，這3名匪徒將2名受害者的遺體裝在睡袋中，丟到鱷魚經常出沒的圖格拉河棄屍。雷切爾的屍體在2018年2月14日被人發現，而丈夫羅德的屍體則在3天後才被人發現。2人的身分分別在2018年4月和6月才被確認。

法醫驗屍後表示，這2具屍體因被鱷魚啃咬嚴重毀損，但他們的死因主要與絞殺窒息、刺傷以及鈍器毆打有關。警方調查後發現，這3名劫匪與恐怖組織ISIS有關，於是下令將3人逮捕並對他們提出搶劫、盜竊和謀殺罪的指控。這3名匪徒均不認罪，而這起案件目前仍在審理中。