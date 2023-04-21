　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為打詐親自拜會LINE！　林右昌：加速重大案件辦理速度

▲▼內政部長林右昌 司法法制委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

為打擊詐騙，內政部長林右昌日前拜會Meta，了解對於詐騙廣告的處置作為，20日又率警政署長黃明昭前往拜會通訊軟體LINE。林右昌表示，目前投資詐騙手法，多數是透過臉書或網站引導民眾加入LINE群組進行詐騙，因此今天特別前來拜會，除肯定LINE在防制詐騙上積極作為外，針對重大案件建立紅色通道，也獲得LINE正面積極的回應。

林右昌指出，根據現行詐騙樣態來看，財損較為嚴重的大多是投資詐騙。詐騙集團往往利用臉書粉絲專頁等社群，透過投資飆股、投資教學等話術，讓民眾一步一步上鉤，最終引導民眾掃描QR CODE，或透過連結加入「LINE投資群組」，最後進行詐騙得逞。

林右昌表示，目前LINE針對從社群或相關網站引導民眾加入投資詐騙群組，已主動偵查異常帳號或群組進行阻斷封鎖，從3月底至今，已主動下架超過400件疑似詐騙帳號，更主動在平台推播相關防詐騙宣導影片與蓋版頁面提醒，以降低民眾因為誤信加入而受騙的風險。

另外，林右昌透露，今日拜會LINE也取得另一項重要成果，就是雙方對於重大案件成立紅色通道能因應緊急狀況，已獲正面積極的回應，肯定與感謝LINE積極配合政府打擊詐騙。

林右昌強調，打擊詐騙除了從源頭管理外，更必須鎖定通路，精準打擊；因此，上週已前往源頭端的Meta，這次來到通路端的LINE，希望能全面阻絕詐騙，維護國人的權益。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
一家四口悲劇！小兄弟是管絃樂團成員　音樂夢剩1人完成
快訊／下班注意！台鐵8列次發車塞住　最多誤點25分
阿扁女婿認真種菜未違規　判3年8月關1年半就假釋
「蘋菓西打」驚見沉澱物！1產線勒令停工　封存4.1萬箱
快訊／橋斷了！3人受傷　車輛翻覆
快訊／又有越獄脫逃　全台通緝強盜犯「張天昊」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

評昔日部屬！陳水扁讚侯友宜是人才　「鼻子聞」就知藍營初選誰出線

網傳年輕士兵遭電蚊拍打頭影片　十軍團：非霸凌但違反資安將適懲

侯友宜下令「今晚掃蕩黑道」影片曝　她質疑：是在提醒趕快跑嗎？

憂台軍備長期倚賴美　民眾黨團：政府須培養護國群山做為經濟盾牌

朱立倫求大甲媽「化解敵人」　顏清標有信心：團結在野才能勝選！

台南老人健保費補助7月開辦　王定宇讚黃偉哲：找出財源很負責任

祈求大甲媽保佑國民黨化解掉敵人　朱立倫：用團結力量讓台灣更好

侯友宜揭下午不公開預談內容　「地緣戰略、經貿發展」都有機會討論

為打詐親自拜會LINE！　林右昌：加速重大案件辦理速度

首波春雨稍解北台灣旱象　陪總統視察石門水庫...陳建仁籲節水

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

馬斯克「史上最大火箭」升空　4分鐘後爆炸！宣告任務失敗

李李仁在家都「從後面來」　陶晶瑩主動拉手：來按一下

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

評昔日部屬！陳水扁讚侯友宜是人才　「鼻子聞」就知藍營初選誰出線

網傳年輕士兵遭電蚊拍打頭影片　十軍團：非霸凌但違反資安將適懲

侯友宜下令「今晚掃蕩黑道」影片曝　她質疑：是在提醒趕快跑嗎？

憂台軍備長期倚賴美　民眾黨團：政府須培養護國群山做為經濟盾牌

朱立倫求大甲媽「化解敵人」　顏清標有信心：團結在野才能勝選！

台南老人健保費補助7月開辦　王定宇讚黃偉哲：找出財源很負責任

祈求大甲媽保佑國民黨化解掉敵人　朱立倫：用團結力量讓台灣更好

侯友宜揭下午不公開預談內容　「地緣戰略、經貿發展」都有機會討論

為打詐親自拜會LINE！　林右昌：加速重大案件辦理速度

首波春雨稍解北台灣旱象　陪總統視察石門水庫...陳建仁籲節水

以房養老件數增18%！仍不普及　估價師曝：多數孩子「不同意」

下班注意！台鐵調車場控制盤故障　8列次發車塞住「最多誤點25分」

以選舉補助款爲兒少存希望　張麗善親交定存單勉勵監護兒

印度律師街頭被殺！歹徒冒充他闖法院　連開4槍「經濟糾紛女倒地」

本土女團「冰冰少女隊」出道　老闆白冰冰想團名「五告讚」

日本必打卡咖啡廳！懸浮崖上擁抱海天一色無敵美景、美食平價可口

立委疑「PoC通訊網路計畫」補助對象　數發部回應：確保緊急調度彈性

15家服務業邁向淨零排放　拚今年節電1600萬度、減碳8000噸

預期大甲媽遶境湧人潮　虎尾警分局提醒：這些地方必塞車！

同組號碼一直中獎　美國男11個月爽贏460萬彩金

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

政治熱門新聞

為選立委改名！　于美人真的成為「于美人」了

王世堅3天前民調還輸！　何志偉被翻盤郭正亮曝關鍵是「他」

民眾反映有不明氣球　國防部回應了

直擊／赴紐頓熟食中心參訪！民眾喊「選總統」　侯友宜笑：你是台灣人嗎？

郭台銘赴高雄綠營票倉　與黃柏霖見面

影／侯友宜訪新加坡被拱「選總統」　民眾熱情喊：我支持你！

星國再喊「守護中華民國！」　侯友宜：國家需要我，一定挺身而出

侯友宜下令「今晚掃蕩黑道」影片曝　她質疑：是在提醒趕快跑嗎？

幕後／陳其邁忍酸民悶棍10天　台積電高市設廠案鴨子划水達陣

侯友宜見星國國家發展部長　深談綠建築、淨零碳等議題

新北槍擊案傷到侯友宜　黃暐瀚分析：這是他的難題

新北市連2天槍擊案　陳建仁：地方政府做最好處理

「堅偉大戰」獲勝！王世堅：初選看到邪惡與善良　有信心與何志偉整合

不到48小時！新北連2起槍擊案　他曝犯案SOP：掃黑不該是一晚總動員

更多熱門

相關新聞

LINE「實用1功能」再升級！

LINE「實用1功能」再升級！

LINE的「收回訊息」的功能方便又實用，就算訊息傳錯對象、訊息中有錯字，24小時內都還來得及補救。只是該功能以往無法收回相簿、記事本的相關訊息，有時可能會造成不必要的誤會；如今，只要更新到13.5.0版本，連相簿、記事本的通知訊息也可以收回了。

搭小黃取詐騙款　菜鳥車手起點即終點

搭小黃取詐騙款　菜鳥車手起點即終點

天道盟收幫眾　竟逼舞龍舞獅出陣頭

天道盟收幫眾　竟逼舞龍舞獅出陣頭

砸63萬買美股！她要賣卻落超慘下場

砸63萬買美股！她要賣卻落超慘下場

銀行阻詐！　今年首季守住民眾8000萬資產

銀行阻詐！　今年首季守住民眾8000萬資產

關鍵字：

林右昌詐騙MetaLINE

讀者迴響

熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

少年槍手「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

桃機招人起薪最高7.4萬　無經驗可

ASTRO靈堂到齊了　文彬妹堅強當喪主「IG好友名單有變動」網看哭

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人狂笑　內行解答

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面