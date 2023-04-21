為打詐親自拜會LINE！　林右昌：加速重大案件辦理速度

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

為打擊詐騙，內政部長林右昌日前拜會Meta，了解對於詐騙廣告的處置作為，20日又率警政署長黃明昭前往拜會通訊軟體LINE。林右昌表示，目前投資詐騙手法，多數是透過臉書或網站引導民眾加入LINE群組進行詐騙，因此今天特別前來拜會，除肯定LINE在防制詐騙上積極作為外，針對重大案件建立紅色通道，也獲得LINE正面積極的回應。

林右昌指出，根據現行詐騙樣態來看，財損較為嚴重的大多是投資詐騙。詐騙集團往往利用臉書粉絲專頁等社群，透過投資飆股、投資教學等話術，讓民眾一步一步上鉤，最終引導民眾掃描QR CODE，或透過連結加入「LINE投資群組」，最後進行詐騙得逞。

林右昌表示，目前LINE針對從社群或相關網站引導民眾加入投資詐騙群組，已主動偵查異常帳號或群組進行阻斷封鎖，從3月底至今，已主動下架超過400件疑似詐騙帳號，更主動在平台推播相關防詐騙宣導影片與蓋版頁面提醒，以降低民眾因為誤信加入而受騙的風險。

另外，林右昌透露，今日拜會LINE也取得另一項重要成果，就是雙方對於重大案件成立紅色通道能因應緊急狀況，已獲正面積極的回應，肯定與感謝LINE積極配合政府打擊詐騙。

林右昌強調，打擊詐騙除了從源頭管理外，更必須鎖定通路，精準打擊；因此，上週已前往源頭端的Meta，這次來到通路端的LINE，希望能全面阻絕詐騙，維護國人的權益。