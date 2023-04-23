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「綠帽癖」人夫偽單身！誘女友上網找男人性交　她輕生家人怒告

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台南呂姓人夫自稱單身，交了女友後自稱有「綠帽癖」，要女友上網賣身。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台南報導

台南呂姓人夫隱瞞自己已婚，上交友軟體交女友，還對女友表示自己有「綠帽癖」（或稱NTR，藉由伴侶與第三者發生性關係而獲得快感），要她上網招攬男客性交賺錢。而後女友輕生過世，女友媽查看女兒手機發現此事，怒告呂男。案經上訴到二審，法官依犯意圖使女子與他人為性交之行為，而媒介以營利，處6月徒刑，可易科罰金18萬元，全案定讞。

判決指出，呂姓人夫於2019年玩交友軟體「Tinder」，認識女子小安(化名)，聊天中得知她想找穩定交往對象，呂男隱瞞自己已婚且妻子懷孕中，於同年7月到10月間和小安展開交往，過程中呂男透露自己有「綠帽癖」，喜歡看愛人和其他異性發生關係，要求小安上網找別的男人發生關係順便賺錢。

小安為了和呂男交往，在「Twitter」設立暱稱為「queen」的帳號，和不特定男性洽談性交易，而後小安於2021年間想不開輕生，小安媽查看女兒手機，才發現這段往事，報警怒告呂男媒介小安性交易。

一審法官審理，認為呂男就算沒有讓小安實際與他人發生關係，也引誘、媒介小安在社群網站招攬男客，依犯圖利媒介性交罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬元，再併科罰金3萬元。

二審法官認為，呂男隱瞞已婚且配偶懷孕事實，利用小安想和他固定交往，因而較為願意配合的心理犯下此案，審酌無證據顯示小安曾真的與人性交易，改依意圖使女子與他人為性交之行為，而媒介以營利，處6月徒刑，可易科罰金18萬元，全案定讞。

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