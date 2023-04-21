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茶農被投資詐騙116萬不忍了！裝呆加碼300萬　菜鳥車手現身秒落網

▲菜鳥車手才入行就滑鐵盧　搭小黃上偏鄉取款…慘被甕中捉鱉。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲詐騙車手搭小黃上門取款，沒想到早被警方守株待兔。　（圖／記者陳凱力翻攝）
記者陳凱力／新竹報導

新竹縣峨眉鄉一名茶農被詐騙集團話術哄騙，拿了一百多萬投資未上市股票，沒想到匯款後沒幾天卻接到郵局來電，才知道自己遇上詐騙，茶農到警局報案，與警方合力演出，利用詐騙集團的貪念將其甕中捉鱉。

峨眉一名農夫平時以種東方美人茶、橘子維生，日前在網路上結識自稱可代買未上市股票的投顧公司，他誤信詐騙話術，在一個星期內陸續匯了116餘萬元給對方，當下匯款雖然成功，卻在幾天後接到郵局來電，表示日前匯入的幾個帳戶已被列為警示戶，接獲噩耗簡直晴天霹靂。

茶農急奔派出所向員警尋求幫助，期間詐騙集團仍與他不斷聯絡，甚至食髓知味拋出大利多，以「抽中優質股、獲利更高」誆騙加碼，警方教茶農佯裝同意加碼300萬元，但提出須要對方親自面交取款作為要求。

詐騙集團果然派出「投顧經理」上門，警方守株待兔，一舉逮捕假名「林柏森」的取款車手。20歲的「林柏森」向警方表示，自己是菜鳥車手，沒什麼經驗，因不熟峨眉道路，所以才搭計程車前往取款，幹完這票，可從中賺取5%的佣金，沒想到初出茅廬就陰溝裡翻船。

▲菜鳥車手才入行就滑鐵盧　搭小黃上偏鄉取款…慘被甕中捉鱉。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼「林柏森」著白襯衫戴識別證，看起來就與一般業務員沒什麼差別。

▲菜鳥車手才入行就滑鐵盧　搭小黃上偏鄉取款…慘被甕中捉鱉。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲菜鳥車手才入行就滑鐵盧　搭小黃上偏鄉取款…慘被甕中捉鱉。（圖／記者陳凱力翻攝）

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