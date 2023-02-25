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因應汛期確保河防安全　水利署副署長勘察第四河川局防汛整備

▲第四河川局大城鄉下山腳堤防現勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第四河川局大城鄉下山腳堤防現勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為因應今年度汛期將至，及近年氣候異常所帶來之颱風豪雨與短延時強降雨之可能災害，除汛期前的各項防汛整備工作必須落實外，經濟部水利署副署長曹華平率領水利署防災中心及各組室主管同仁，至第四河川局現勘了解防汛熱點整備情形，以確保幸福濁水溪鄉親平安及轄區河防安全。

現勘邀集第四河川局、水利署第三河川局、第五河川局及中區水資源局召開「112年度中區防汛策進與整備會議」。透過現場勘查、綜合討論及災害情境模擬，廣納與會人員對防災整備精進之建議，提供各局於汛期前完成各項整備工作參考，以強化各局面對可能災害之應變能力。

▲第四河川局大城鄉下山腳堤防現勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中區防汛策進與整備會議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副署長曹華平於會議中逐一提醒各河川局需特別加強注意之河段，並強調各河川局及相關防災同仁均應充分掌握轄區或責任河段之防汛重點區域、全盤了解現況及防災因應作為與機制，並強化與地方政府、村里長、志工等合作，以利即時掌握現場狀況及應變，同時也要與中區水資源局水庫堰壩管理機關保持密切聯繫，隨時掌握放流資訊，以確保河防安全，降低人民生命財產之損失。

▲第四河川局大城鄉下山腳堤防現勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中區防汛策進與整備會議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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