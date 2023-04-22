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全台最大太陽光電島正式啟用　蔡英文：強力助攻能源轉型

▲韋能能源於雲林離島工業區打造全台太陽光電單一案場最高發電量的離岸光電島，以潔淨能源推動地方產業轉型。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲新興電廠以共68萬片太陽能模組打造 「台灣」圖騰，象徵新興電廠肩負台灣綠電能源的重要角色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台北韋能能源向經濟部工業局承租雲林新興離島工業區，在近4年期間打造成為全台最大的太陽能案場，於今（22）日「世界地球日」舉辦雲林新興電廠開幕啟動典禮。占地226公頃、以68萬片太陽能模組打造，裝置容量達272MW，年發電量達4億度，全台每25度綠電就有1度來自新興電廠，將成為台灣能源轉型的強而有力支持。

總統蔡英文今特地南下出席雲林新興電廠啟用典禮，蔡英文表示，綠色能源是全球趨勢，能源轉型一直是政府施政目標，更是台灣重要的轉型路徑，現在台灣至少25家企業加入倡議，去年營業總額超過5兆元，接下來陸續有數百家國內企業提出綠電需求，再生能源刻不容緩，未來除將逐步落實，今年全台再生能源發電量有望突破200億度，光電設置量已超過1千萬瓩。

▲韋能能源於雲林離島工業區打造全台太陽光電單一案場最高發電量的離岸光電島，以潔淨能源推動地方產業轉型。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲總統蔡英文今日特地出席雲林新興電廠啟用典禮，並表示，綠色能源是全球趨勢，能源轉型一直是政府施政目標，再生能源刻不容緩，未來除將逐步落實。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蔡英文說，雲林新興電廠啟用後，在發電尖峰期間，全台每25度綠電就有1度來自於此，將成為台灣能源轉型強而有力的支持，強力助攻台灣能源轉型，也盼未來持續透過產、官、學合作，穩健朝向能源轉型願景邁進。

韋能能源總部執行長Nitin Apte，韋能能源以台灣2050淨零碳排目標為己任，作為具有建設資源與實績的開發商，未來也將持續開發全方位的永續能源案場，成為加速台灣能源轉型的有力支柱。2023年全新啟用的雲林新興電廠以全台日照量第一的雲林日照現況調整角度，為全台首家民營業者採用雙面發電模組技術、打造正反兩面發電太陽能板，平均發電功率較一般太陽能板提升2%至4%，使發電量獨步全台，並得以提供更穩定的綠電。

▲韋能能源於雲林離島工業區打造全台太陽光電單一案場最高發電量的離岸光電島，以潔淨能源推動地方產業轉型。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林新興電廠以全台日照量第一的雲林日照現況調整角度，平均發電功率較一般太陽能板提升2%至4%。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

韋能能源台灣暨韓國區域總裁鄭光鎮表示，韋能能源重視供應商與員工的施工與維運安全，全台灣案場達到逾250萬零災害工時的安全管理紀錄，未來也會以同樣嚴謹的態度開發所有再生能源，並深入與在地互動、溝通，打造友善綠能案場。

▲韋能能源於雲林離島工業區打造全台太陽光電單一案場最高發電量的離岸光電島，以潔淨能源推動地方產業轉型。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲韋能能源於雲林台西新興電廠建置第四座在台維運中心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲韋能能源於雲林離島工業區打造全台太陽光電單一案場最高發電量的離岸光電島，以潔淨能源推動地方產業轉型。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲新興案場為全台第一家採用雙面發電模組技術的民營業者，雙面發電的太陽能板可提升2至4_發電效率，為全台單一案場發電量第一。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲韋能能源於雲林離島工業區打造全台太陽光電單一案場最高發電量的離岸光電島，以潔淨能源推動地方產業轉型。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲韋能能源重視供應商與員工職業安全，全台案場自2017年施工至今保持零工安的施工紀錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲韋能能源於雲林離島工業區打造全台太陽光電單一案場最高發電量的離岸光電島，以潔淨能源推動地方產業轉型。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲韋能能源重視案場、社區、環境共榮，攜手在地居民一同打造雲林永續發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲韋能能源於雲林離島工業區打造全台太陽光電單一案場最高發電量的離岸光電島，以潔淨能源推動地方產業轉型。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲新興案場為全台第一家採用雙面發電模組技術的民營業者，雙面發電的太陽能板可提升2至4_發電效率，為全台單一案場發電量第一。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲韋能能源於雲林離島工業區打造全台太陽光電單一案場最高發電量的離岸光電島，以潔淨能源推動地方產業轉型。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲韋能能源於雲林離島工業區打造全台太陽光電單一案場最高發電量的離岸光電島，以潔淨能源推動地方產業轉型。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲韋能能源於雲林離島工業區打造全台太陽光電單一案場最高發電量的離岸光電島，以潔淨能源推動地方產業轉型。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲新興電廠鄰近雲林台西蚵寮聚落，定期進行環境清潔與海廢清理，目標與在地產業與環境永續共存。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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