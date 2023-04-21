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瘖啞又飢餓！迷途誤闖快速道　警緊急攔截單車女...竟是協尋人口

▲台78線閘道口有民眾發現一名女子騎單車誤闖，警員將女子安全帶返派出所後通知家人接回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台78線閘道口有民眾發現一名女子騎單車誤闖，不時有大車呼嘯而過，相當危險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西警分局東勢分駐所18日接獲民眾報案，指在台78線閘道口，有女子騎單車誤闖。警員到達時看到女子牽著腳踏車站在路旁。近一步詢問發現其為瘖啞人士，對於問語都是靜默相視，警方將女子帶返派出所，畢比對出她就是前一天被家屬報案協尋的39歲張女，立即通知家屬前來帶回。

「謝謝警察先生幫忙找到我女兒，真是太感謝了。」張女的父親接到警員通知電話，急匆匆地跑衝到警局接回女兒，他說，女兒天生瘖啞，反應較慢，也不太會手語及唇語，前一天出門後整晚都沒回家，家人非常擔心，不停在附近望外圍找，沒想到竟然誤闖到快速道路上，幸好有熱心民眾通報，否則恐怕發生意外。

▲台78線閘道口有民眾發現一名女子騎單車誤闖，警員將女子安全帶返派出所後通知家人接回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員將女子安全帶返派出所後通知家人接回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

東勢分駐所說明，所接報案後警員潘建嘉、吳育偉立即前往，發現時詢問她「妳住在哪裡？需要幫忙嗎？」才發現她無法與員警溝通，當時快速道路有許多大車經過，警方擔心女子發生危險，以警車載她回所內休息。警方拿飲用水與乾糧讓她充飢，女子狼吞虎嚥感覺應是餓了許久，她無法說話也聽不懂員警的話語，身上也沒有任何可以證明身分的物品。

警員先行比對協尋人口，發現他就是前一天被家人報協尋的張姓女子，立即連絡家人報平安，女子父親接獲警方電話立即趕到所內接人。張父向警方解釋，女兒平時會騎腳踏車至住家附近逛逛，吃飯時間一定會回家，這次等到吃晚餐都未見女兒回家，家人也都急壞了，終於等到好消息，相當感謝警員。

台西警分局長黄世德肯定員警熱心為民服務，提醒民眾，家中如有需特別照顧的家人，應多加注意生活起居，可在衣服或是交通工具上留下聯絡方式，萬一走失時能及時返家。

►聽Podcast #我在案發現場

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