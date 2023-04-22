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雲林致力輔導銀髮實習生　成功促進銀髮就業二春

▲雲林縣政府和全聯、全家及7-11合作，舉辦銀髮族職場體驗活動，協助中高齡者增加再就業的信心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府和全聯福利中心舉辦銀髮族職場體驗活動，協助中高齡者增加再就業的信心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣55歲以上老年人口佔全縣人口的35.14%，雲林縣政府為因應人口結構少子化、高齡趨勢，並促進銀髮族持續參與勞動市場，於2022年10月底在虎尾鎮成立「雲林縣銀髮人才服務據點」，專為55歲以上及依法退休且有意願繼續投入職場的民眾提供就業服務，希望高齡者活用自身專業和經驗重返職場。

「雲林縣銀髮人才服務據點」營運至目前為止，已經服務超過500位銀髮求職者，並提供適合銀髮者需求之職缺，讓中高齡者重新進入職場，協助中高齡者增加再就業的信心，且為了提供更完善的服務，也和全聯、全家及7-11合作，結合門市舉辦「不老店長體驗活動」，推出了職場體驗暨徵才和就業促進講座。

勞動暨青年事務發展處表示，「雲林縣銀髮人才服務據點」盼透過現場實習和活動，中高齡者藉由體驗企業經營模式，獲得必要的職場訓練，得以提升自身在職場上的競爭力，並於活動現場，針對銀髮族有興趣且能夠勝任的工作崗位進行面試，增加媒合機會。

▲雲林縣政府和全聯、全家及7-11合作，舉辦銀髮族職場體驗活動，協助中高齡者增加再就業的信心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府和全家及7-11合作，舉辦銀髮族職場體驗活動，協助中高齡者增加再就業的信心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據點服務的個案中，今年63歲的陳先生因為腰椎受過傷，無法搬重物而來據點尋求協助，請就服人員媒合適性的工作。一開始請陳先生參與據點舉辦的小型徵才活動，雖錄取果菜生產合作社的作業員，卻因體力無法勝任，經服務人員再提供文書類工作嘗試，現在已能發揮專長也讓生活更充實，另一位62歲的周先生也待業很長一段時間，在就業服務人員不斷鼓舞下，參加全聯台西店辦理的職場體驗活動獲得錄取，目前已在全聯上工。

▲雲林縣政府和全聯、全家及7-11合作，舉辦銀髮族職場體驗活動，協助中高齡者增加再就業的信心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府和全家及7-11合作，舉辦銀髮族職場體驗活動，協助中高齡者增加再就業的信心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

勞動暨青年事務發展處處長張世忠表示，在少子化及高齡化的影響下，銀髮勞工會逐漸成為勞動市場的重要生力軍，無論是囿於經濟因素不得不繼續在職場辛苦耕耘，還是退休後純粹打發時間的高齡民眾，我們都鼓勵你們踴躍至銀髮人才服務據點尋求服務，據點的服務人員也會積極地開發適合銀髮者需求的職缺，讓銀髮民眾有更多選擇。

相信在「雲林縣銀髮人才服務據點」的努力下，會有越來越多的55歲以上勞工獲得進入職場的機會，成為職場勝利軍。最近據點將於112年4月24日上午10時，於斗六市7-11鎮南店辦理銀髮族職場體驗活動，有興趣的民眾可前往參加。據點位於雲林縣虎尾鎮林森路一段426號1樓，服務時間每周一至周五，上午8點至12點、下午1點至5點，歡迎55歲以上待業或退休者洽詢。

▲雲林縣政府勞青處配合勞動部「中高齡及高齡者就業促進法」施行，於虎尾鎮林森路成立「雲林縣銀髮人才服務據點」。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府勞青處配合勞動部「中高齡及高齡者就業促進法」施行，於虎尾鎮林森路成立「雲林縣銀髮人才服務據點」。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

 


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