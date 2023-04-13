彰化3男載2車「大肥腸」偷倒濁水溪！噁心畫面曝光　下場超悽慘

▲彰化3男子偷偷把營業廢棄物傾倒到濁水溪裡面。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者唐詠絮、柯振中／彰化報導

彰化濁水溪河堤時常傳出傾倒廢棄物的事件，彰化地檢署指揮田中警分局偵辦，10日抓到2輛曳引車在溪畔倒廢棄物，滿滿的巨大繩索外觀宛如「肥腸」。警方循線查獲犯案的42歲邵姓男子、34歲高姓男子及23歲劉姓男子，全案依照違反《廢棄物清理法》罪嫌送辦。

▲▼恐怖的畫面看起來像滿滿的肥腸。（圖／記者唐詠絮翻攝）



警方調查，濁水溪沿線傾倒事業廢棄物的事件頻傳，田中警分局先前獲報後成立川案小組，由彰化地檢署指揮偵辦。警方10日獲報後立刻通知彰化環保局、第四河川局人員，共同前往現場，果然抓到邵男、高男、劉男開了2輛曳引車到現場，3人還在傾倒車上的大型廢棄物。

▲▼不肖業者載了整車營業廢棄物到濁水溪傾倒。（圖／記者唐詠絮翻攝）



從照片畫面中可以看見，曳引車上裝了滿滿的大型繩索，看起來相當骯髒，一條一條的恐怖畫面，宛如電影《神鬼奇航》裡的「深海閻王」，也像是一般民眾會吃到的大腸。除了繩索以外，車上還混雜了電線、輪胎、帆布等物，實在有夠缺德。

警方將3人帶回詢問，偵詢後依照《廢棄物清理法》罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。田中分局分局長簡龍宏表示，依據《廢棄物清理法》第46條規定，若沒有依照規定處理廢棄物，最重可處5年以下有期徒刑、併科新台幣1,500萬元以下的罰金，警方絕對會嚴加偵辦，業者切勿以身試法。