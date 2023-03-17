有大事發生？濁水溪水里段突變清澈湛藍　第四河川局解釋了

▲久旱不雨，濁水溪水里段溪水也變得清澈。（圖／「水裡人」提供）

記者高堂堯／南投報導

久旱不雨，近日有南投民眾發現，濁水溪水里段原本混濁的水質突然變得清澈，再度引發「濁水溪變清就會發生大事」的議論；不過第四河川局澄清，濁水溪變清水溪的原因是因少雨，溪水水量和含砂量都降低所導致。

濁水溪因溪水中含砂量多、水色混濁而得名，歷來若在颱風大雨期間，濁度都會飆得更高；但當地長久流傳一種說法，在1945年日軍戰敗、日人撤台，以及2000年民進黨陳水扁當選總統、首度政黨輪替時，濁水溪都曾突然變得清澈，也就是說濁水溪水變清時，就代表將發生重大事件。

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▲濁水溪因溪水中含砂量多，水色混濁而得名。（圖／翻攝「水利署中文版全球資訊網」）

水里鄉在地攝影愛好者「水裡人」日前發現濁水溪變清，將照片PO上個人臉書專頁，引發網友熱烈討論：「吳樂天（已故廣播名嘴）說的啦，濁水溪水清，台灣會出皇帝！」、「921之前也有一次水變清」，也有人笑稱：「要反攻大陸了」，不過也有認為：「就缺水咩！還有比缺水更嚴重的？」「對農民而言，只一個慘字」。

針對民眾疑慮，主管單位水利署第四河川局解釋，中部各縣市自去年冬天至今年春天長時間少雨，濁水溪的匯流水量也變少，導致泥沙挾帶量降低，加上水里鄉上游區域近期並未進行疏濬工程，水質未受影響，水色才會顯得較平時清澈。