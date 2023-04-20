斗六市停車場用地變更案通過　雲林銀光樂活園區開發啟動

▲斗六市停二用地變更案通過，雲林銀光樂活園區開發啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府提送內政部變更斗六都市計畫停車場用地為文教用地案，4月18日經內政部都市計畫委員會審議通過，正式突破「雲林銀光樂活園區」用地取得困境，進入建築設計實質規劃階段，未來將藉由國立台灣大學一流教學經驗及台大雲林分院出色的醫療照護服務，串聯鄰近雲林科技大學相關工程教研能力及產業鏈結。

雲林縣衛生局長曾春美指出，雲林縣老化指數相當高，依衛生福利部估算雲林縣2025年住宿式床位需求約4928床，而現有住宿型長照機構僅4154床，縣長張麗善在得知台大醫院雲林分院獲衛生福利部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」3億元補助，卻苦無空間可擴充長照床位困境後，立即指派衛生、城鄉、地政、財政及文化觀光處等相關局處排除萬難，協助達成此布建計畫，落實照顧雲林失能鄉親的初心。

▲斗六市停二用地變更案通過，雲林銀光樂活園區開發啟動，規劃提供600席車位立體停車場，整合未來公共設施專案通盤檢討、市地重劃，一併解決斗六行政區域停車不足問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「雲林銀光樂活園區」地點於台大醫院雲林分院、斗六市埤口路埤口市集位址，曾春美表示，基地初步規劃設有長照大樓、門診醫療大樓及立體停車場，本都市計劃變更案依2023年3月28日內政部都市計畫委員會所提意見，雲縣府就短、中、長期所產生的停車需求，以及後續整體交通與人行進出動線、停車空間、防救災規劃等補充分析。

此案除滿足雲林醫療人才培育、鄉親長照醫療需求外，並為滿足周邊停車問題，規劃提供600席車位立體停車場，整合未來公共設施專案通盤檢討、市地重劃，預估可提供1000個停車位，一併解決斗六行政區域停車不足問題，打造舒適醫療、洽公之環境。

衛生局長曾春美說，非常感謝衛生福利部對此案的關注，並於會議上協助說明此案對雲林縣長照服務布建之重要性及必要性，讓此案得以突破用地問題，未來期待藉由台灣大學金字招牌，產官學合作打造「雲林銀光樂活園區」，培育專業人才，促進在地就業機會，讓雲林鄉親能就地安養，從農業縣市蛻變為宜居樂活新城市。

▲雲林銀光樂活園區開發啟動，位址於台大醫院斗六分院對面，目前為埤口市集。（圖／記者蔡佩旻翻攝）