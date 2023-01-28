鳥不曾棲息！會流淚+走路　彰化濁水溪旁大榕公展神蹟

記者唐詠絮／彰化報導

台灣國寶！竹塘鄉有一棵樹齡超過110年的九龍大榕公，枝幹盤根錯節，樹高6.5公尺，樹冠面積已超過3800坪，且還在不斷增長中，胸圍10個大人都無法環抱，在地流傳是佛祖化身，神奇的是樹竟沒有任何鳥棲息，而且還在不斷增長中，成為在地居民的信仰中心。

▲竹塘鄉九龍大榕公樹齡超過110年，是在地居民的信仰中心。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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▲九龍大榕公主幹，其樹冠覆蓋面積長達3千多坪。

九龍大榕公位於竹塘鄉田頭村濁水溪堤防下，在台灣的母親河濁水溪孕育下，這棵榕樹在此生根茂密，百年後已經成為全台最寬，樹冠覆蓋面積長達3千多坪，人說「獨木不成林 」，但大榕公卻是典型的獨木成林，相當的特別。

▲大榕公充滿靜謐平靜的氣氛，枝幹盤根錯節，形如龍飛九天，故名九龍。

據悉，這棵榕樹原本當地人種植，後來改種到濁水溪堤防下，已知已經歷經6代子孫，時間有200年之久，有歷史考證時間為110年，地方流傳，昔日抗日戰爭期間，日軍想砍大榕樹枝幹用來遮蔽軍機，未料一刀下去，樹幹卻流出紅色汁液，在地居民堅信，這榕樹一定是佛祖顯靈了，由於枝幹盤根錯節，形如龍飛九天，故名九龍，西螺大橋興建前，是村民渡河採辦生活用品回程的指標。

▲竹塘九龍大榕公枝幹有左青龍、右白虎，中供奉「南無阿彌陀佛三聖佛祖」。

主委說，早年這裡，沒人整理，任其枝葉掉落、盤根錯節，但奇怪的是樹上也沒有鳥棲息，也未曾看到鳥大便，後來輾轉傳回地方，大榕公也經常到其他宮廟開示，在地人深信這是一塊聖地，目前此處供奉「南無阿彌陀佛三聖佛祖」、樹王公、及廖千歲，每年的農曆11月17日舉行阿彌陀佛誕辰，熱鬧不已。

▲大榕公枝幹像馬隻造型。



在林務局南投林區管理處、縣府竹塘鄉公所 及管理委員會規劃維護下 ，附近建有運動公園，自行車道 、花園 、風箏施放處、兒童遊戲區及槌球練習場等等， 在此處可眺望西螺、溪州及中沙等三座大橋，連結西螺大橋景觀、濁水溪生態旅遊，再連結每年的木棉花季，已經成為南彰化必到的景點。

▲在寒冷的冬季大榕公綠葉仍在生長。