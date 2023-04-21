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預期大甲媽遶境湧人潮　虎尾警分局提醒：這些地方必塞車！

▲因應大甲媽遶境預估虎尾鎮將湧入大量人潮，虎尾警分局預警易生阻塞路段，籲請用路人提前改道並預作行車規劃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲因應大甲媽遶境預估虎尾鎮將湧入大量人潮，虎尾警分局預警易生阻塞路段，籲請用路人提前改道並預作行車規劃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾警分局指出，2012年宗教界盛事「大甲媽」媽祖遶境進香將啟動，將於4月21日晚間11時起駕、4月24日到達新港奉天宮，復於26日0時許起駕回鑾。4月24日及26日行經虎尾轄區，有鑒於預期於神轎周邊人、車將綿延數公里，虎尾警分局動用警力，執行交通秩序指揮、疏導等勤務，並預警易阻塞路段。

虎尾警分局表示，4月24日上午6時至12時因大甲媽遶境循元長行經崙仔橋往新港，於土庫鎮圓環、雲97鄉道、145甲縣道元長往新港沿線路段，將湧入大量人車，尤以崙仔橋周邊道路因陣頭接駕儀式，於11時至14時該路段將無法通行，請用路人改道由145縣道行駛，以節省行車時間。

4月26日大甲媽回鑾，於上午5時至10時將遶境虎尾鎮市區，將致林森路一、二段、德興路、光復路及中正路等路段行車受阻或延遲，用路人可利用虎尾鎮158縣道外環道及周邊替代道路改道；當日上午9時至12時期間虎尾清雲路段至吳厝橋預計湧入大量陣頭人車，請欲前往高鐵雲林站之用路人改行縣道156乙（舊西螺路）或縣道145前往，另來往西螺虎尾間可循雲禾大橋或雲71鄉道替代行駛。

虎尾警分局表示提醒，疫情解封後預期遶境活動人潮眾多，請隨時注意隨身物品避免遭不肖人士有機可乘；另有關媽祖遶境活動均有配合使用GPS技術及相關APP提供免費下載，請用路人得先行下載並瞭解活動神轎位置，規劃旅次路線以節省寶貴時間。

▲因應大甲媽遶境預估虎尾鎮將湧入大量人潮，虎尾警分局預警易生阻塞路段，籲請用路人提前改道並預作行車規劃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲因應大甲媽遶境預估虎尾鎮將湧入大量人潮，虎尾警分局預警易生阻塞路段，籲請用路人提前改道並預作行車規劃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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