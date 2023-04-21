「3校違法扣薪」遭教部開鍘！環球科大「7次挨罰265萬」最多

▲環球科大違反教師待遇條例遭教育部罰款，罰款7次、累計265萬元最多。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許敏溶／台北報導

私立明道大學因為積欠教職員2個月薪資，教育部以違反教師待遇條例，連續裁罰2次，累計罰款達30萬元，而根據教育部最新統計，截至今（21日）為止，違反教師待遇條例而遭教育部罰款還有環球科技大學及大同技術學院，3校總計被教育部裁罰15次，累計裁罰金額達510萬，其中又以環球科大被罰款7次、累計265萬元最多。

受到少子化衝擊下，私校生源不足，經營困難下，停招、停辦消息頻傳，不少私校咬牙苦撐，但也導致教職員權益受損，位於彰化的明道大學，就因為積欠教職員薪資，遭到教育部以違反教師待遇條例，連續裁罰2次，累計罰款達30萬元。

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事實上，根據教育部統計，目前有違反教師待遇條例規定，因尚未改善並經教育部罰鍰的私立大專校院共有3校，除了明道大學，還有雲林私立環球科大及嘉義私立大同技術學院，三校都違反教師待遇條例規定，總計被教育部裁罰15次，累計裁罰金額達510萬，其中又以環球科大被罰款7次、累計265萬元最多。

教育部表示，環球科大及大同技術學院，都因未與教師協議即變更學術研究加給等，明道大學則因未按月給付教師薪給，環球、大同、明道3校，分別遭到教育部裁罰7次、6次及2次，累計裁罰金額分別為265萬元、215萬元及30萬元，未來教育部仍將持續督促學校，應確依教師待遇條例相關規定辦理，以維護教師權益。

▲大同技術學院因違反教師待遇條例，遭教育部罰款總計6次，累計金額共215萬元。（圖／翻攝自Google Maps）