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快訊／欠薪遭重罰30萬　明道大學：2500萬到位...下周一補發薪水

▲明道大學爆發薪資爭議。（資料圖／民眾提供）。

▲明道大學爆發薪資爭議。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

明道大學在去年9月被私校退審會列為專輔學校，改善期限到今年5月31日，卻爆發欠薪爭議，2度遭教育部開鍘祭出重罰共30萬元，校方表示，董事會轉達支持明道大學辦學之決心，已籌措到位短期資金2500萬元，提供撥薪及校務運作，將於24日(一)優先支付150名教職員工今年2月及3月薪資，請教職員工生放心與支持。

明道大學在去年9月被私校退審會列為專輔學校，改善期限到今年5月31日，但之後爆發欠薪爭議，明道大學教師在去年底出面指控校方，去年11月份薪水未發放，在教育部發函督導後，校方在今年農曆年前補發去年11月薪水，2月20日又勉強補發去年12月份薪資，但仍積欠今年1、2月份薪資，引發校內教職員工不滿，在今年3月成立自救會，要求校方發放積欠薪資。

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儘管明道校方日前曾對外表示，資金將在3月中旬到位，但卻只是空包彈，讓教職員再度失望，教育部也在3月24日確定裁罰明道大學10萬元，並限定4月3日前改善，但明道大學遲遲未發薪資，教育部也在19日再度罰款20萬元。

校方表示，董事會改組持續努力進行中，董事會為展現辦學決心，已先行籌措短期資金2500萬元提供給學校運用，並經由本校會計室主任查對確認，證實資金確實已存入學校帳戶，薪資下週一定能如期完成教職員工薪資補發作業。且待近期董事會協調與改組完成後，學校所需之校務資金亦將立即捐資到位，學校校務及教學運作均無虞。

據了解，校方有150多名教職員，校內學生有1600人，由於今年新生入學情況並不理想，爆發欠薪爭議後，有員工私下透露，已經有員工另謀他職，同仁們都必須靠這份薪水養家，但校方卻消極處理，只能離開學校另外找工作。

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