獨／明道大學又爆欠薪2個月！教部二度開鍘「罰20萬」

▲明道大學積欠教職員2個月薪資，教育部再度裁罰20萬元。（圖／翻攝學校網站）

記者許敏溶／台北報導

去年9月被教育部私校退場審議委員會列為專輔學校的私立明道大學，上個月才因為積欠教職員2個月薪資，遭教育部裁罰10萬元，但明道大學未在期限前改善，教育部以違反教師待遇條例，本周三（19日）進行第二次裁罰，金額為20萬元，累計裁罰金額達30萬，教育部指出，將持續督促學校應確依教師待遇條例相關規定辦理。

明道大學在去年9月被私校退審會列為專輔學校，改善期限到今年5月31日，但之後就爆發欠薪爭議，明道大學教師在去年底出面指控校方，去年11月份薪水未發放，在教育部發函督導後，校方在今年農曆年前補發去年11月薪水，2月20日又勉強補發去年12月份薪資，但仍積欠今年1、2月份薪資，引發校內教職員工不滿，在今年3月成立自救會，要求校方發放積欠薪資。

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儘管明道校方日前曾對外表示，資金將在3月中旬到位，但卻只是空包彈，讓教職員再度失望，教育部也在3月24日確定裁罰明道大學10萬元，並限定4月3日前改善，但明道大學遲遲未發薪資，教育部也在本周三再度罰款20萬元。

▲教育部針對明道大學積欠教職員薪資，本周三再裁罰20萬元。（圖／記者許敏溶攝）

教育部指出，3月24日裁罰明道大學10萬元後，限期在4月3日前改善，但根據學校提供相關說明，仍有未按月支給教師薪給違反教師待遇條例情形，故教育部在本周三依法對該校進行第2次裁罰20萬元罰鍰，而教育部仍將持續督促學校，應確依教師待遇條例相關規定辦理。

而根據明道大學教職員私下透露，原本校方在2月底時積欠1、2月薪資，在3月時校方先支付1月薪資，只是3月底時，3月份薪資應該入帳，但薪資至今仍沒入帳，故校方目前仍積欠教職員2個月薪資，也就是2月跟3月薪資至今仍未入帳。