少子化「特教生不減反增」　立委促提高中央特教預算占比至5%

▲教育部長潘文忠。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

立法院教育文化委員會今（17日）審查「特殊教育法修正草案」，因14年未修法，多位立委提案，在少子化趨勢下，特教學生人數卻不減反增，提高教育部在特教預算占比，從每年4.5%提高至5%。教育部長潘文忠表示，相關特教預算逐年增加，強調會因應社會與教育環境變遷，照顧每一個特教生。

萬美玲、莊瑞雄、陳秀寳、楊瓊櫻等人提出「特殊教育法第九條條文修正草案」，提高調整特殊教育預算占教育總預算比例。提案立委指出，近年受少子化影響，但國內特教學生人數仍逐年增長，從108年的10萬8630人，增至108年的15萬7836人，顯見特殊教育經費有提升之必要，但特教經費占教育總經費比例，已有逾13年未調整。

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立委張廖萬堅指出，近年來身障人數逐年增加，其中幼兒園、國小特教生更是快速成長，幼兒園特教生從105年15649人，到了111年增加至25974，7年來增加1萬人，增加特教經費占比絕對有其必要。

立委吳思瑤指出，目前已有13縣市特教預算達5.5%以上，修法提高比例可行性高，但她也點名，基隆市只有4.85%，是全國唯一低於5%的縣市，另有8縣市介於5至5.5％。

潘文忠回應，112年度編列特殊教育經費131.4億元，已較100年度的82.1億元，增加49.3億元，成長達60%，特殊教育經費已隨教育主管預算成長逐年增加，教育部與委員們同樣關心特教預算、師資、師生比、助理人員人數與時數等，尊重委員提案，但仍建議維持行政院版本。

針對「特殊教育法第九條條文修正草案」，提高中央與地方政府主管的特教預算占比。立委萬美玲等人版本，提案把中央主管機關每年撥補4.5%，提高到5%，地方政府則從5%提高到6%。立委陳秀寳等人提案，中央主管機關提高到5%，地方政府提高到5.5%。立委莊瑞雄等人版本，則提案中央與地方教育主管機關調整均為5%。