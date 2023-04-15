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教部推樂齡學習！全台據點近3千村里　長輩排隊搶秒殺課程

▲▼屏東縣樂齡學習示範中心辦理「別再做木頭男-用木頭做藝術」課程。（圖／教育部提供）

▲全台樂齡學習據點拓展至2912個村里，圖為屏東縣樂齡學習示範中心辦理「用木頭做藝術」課程。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣已經邁入高齡社會，為提供長者更適合的學習環境，教育部規劃辦理55歲以上國民的學習課程，112年共補助全國成立367所樂齡學習中心，樂齡學習據點拓展至2912個村里，並將成立1139個自主性的樂齡學習社團，讓樂齡族在學習後還能延伸貢獻服務精神，不少長輩們成群結隊，不是在排熱門商品，而是為了搶秒殺的樂齡課程。

台灣已經處於高齡社會，114年更將邁入超高齡社會，教育部指出，面對愈來愈長壽的百年人生社會，不僅需要長期照護，更要以預防性教育方式，提供國人在老年期的終身學習管道。依據中正大學胡夢鯨教授111年底最新的「評估高齡學習成效」研究報告顯示，高達近9成的受試者都非常同意參與樂齡課程會覺得生命有意義，且更積極面對生活、更樂於幫助他人。

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為提供長者更適合的學習環境，教育部表示，結合各鄉鎮市區公所、學校、民間團體等在地單位、組織，規劃辦理55歲以上國民的學習課程，鼓勵樂齡長者經由學習、建立自信、積極參與社會公益及回饋社會，教育部在112年共補助全國成立367所樂齡學習中心，樂齡學習據點拓展至2912個村里，並將成立1139個自主性的樂齡學習社團。

教育部進一步說明，112年核定名單已公布在教育部樂齡學習網，樂齡學習遍布全國各地，包含都市、農村、漁村、原鄉及離島地區，課程豐富多元，有生活安全、運動保健、心靈成長的知識性課程，以及配合當地鄉鎮特色的藝術文化、人文歷史、自然產物等特色課程，提供樂齡族就近學習機會，可以同時享有平等的教育權益，不出遠門就能就近學習。

以位於嘉義縣水上鄉的樂齡學習示範中心為例，長輩們成群結隊不是在排熱門商品，而是在排秒殺的樂齡課程，中心主任黃意萍說，目前中心安排近百堂課程在21個村同步啟動，還有20多班的樂齡社團活動，場場爆滿，而社團活動不僅於平日練習，更登入音樂殿堂售票演出，站上舞臺表演的長者也備感榮耀。

▲▼南投縣樂齡學習示範中心辦理慈善物資發放，樂齡志工正在整理物資。（圖／教育部提供）

▲南投縣樂齡學習示範中心辦理慈善物資發放，樂齡志工正在整理物資。（圖／教育部提供）

南投縣魚池鄉樂齡學習示範中心透過13個樂齡學習村里拓點的樂齡志工夥伴，引入NGO資源的關懷，在過年前將年菜逐一送至弱勢家庭及獨居長者手中，讓他們一同感受年節的歡愉及溫暖。中心主任連東祥表示，樂齡中心肩負長者的課程學習，也關懷長者的生活，近年更積極尋求社會慈善資源共同投入，讓志工們共同參與，實踐樂齡學習「社會參與、貢獻服務」的大愛精神。
 

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