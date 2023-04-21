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明道大學欠薪被連罰30萬！專家斷言「除非奇蹟」　難逃解散命運

▲▼埤頭,明道大學,少子化,北斗 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲明道大學持續欠薪，專家認為5月底就會被命令停招並改組董事會。（圖／記者陳筱惠攝）

記者許敏溶／台北報導

位於彰化的私立明道大學，因為持續積欠教職員薪資，前後遭到教育部累計裁罰達30萬元，全國私校工會發言人尤榮輝指出，明道大學因財務惡化且明顯影響校務運作，在去年被公告為專輔學校，如今又因欠薪被連續罰款，顯示財務缺口太大，解除專輔恐怕無望，外部資金因而卻步，除非發生奇蹟，否則明道大學一到5月31日改善期限，就會被命令停招並改組董事會，走向停辦解散。

明道大學在去年9月被私校退審會列為專輔學校，但之後就爆發欠薪爭議，明道大學教師在去年底出面指控校方，去年11月份薪水未發放，在教育部發函督導後，校方在今年農曆年前補發去年11月薪水，2月20日又勉強補發去年12月份薪資，但仍積欠今年1、2月份薪資，引發校內教職員工不滿，在今年3月成立自救會，要求校方發放積欠薪資。

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由於明道大學積欠教職員薪資，教育部以違反教師待遇條例，在3月底裁罰10萬元，限定4月3日前改善，但明道大學遲遲未發薪資，教育部也在本周三再度罰款20萬元。

面對明道大學持續被裁罰，全國私校工會發言人尤榮輝指出分析，明道大學去年9月就因財務惡化且明顯影響校務運作，被公告為專輔學校，如今又因欠薪被連續罰款，顯示財務缺口太大，解除專輔恐怕無望，也讓外部資金因而卻步，除非發生奇蹟，否則明道大學一到5月31日改善期限，就會被命令停招並改組董事會，走向停辦解散。

尤榮輝認為，明道大學辦學多有爭議，教職員直到學校欠薪才組自救會，只是怕為時已晚，且組成自救會後也未見積極行動，恐怕無力改變局面，目前只能期待部派公益董事接手處理欠薪問題，也呼籲私校教職員團結自救要及時，等學校病入膏肓、被公告為專輔學校才自救就太慢。

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