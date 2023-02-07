重視海廢議題　嘉義高中生號召80同學白水湖壽島淨灘

▲▼ 永慶高中白水湖壽島淨灘 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

減少海洋廢棄物一直都是全球關切的議題，為了喚起大眾對於海洋廢棄物問題的重視，目前就讀嘉義縣永慶高中一年級的侯其謙同學，透過該校的「圓夢計畫」，日前率領近八十位學生，前往嘉義縣東石鄉白水湖壽島淨灘，以實際行動表達在地青年對於土地的關愛，並呼籲大眾要有環保意識及同理心，共同為守護海洋盡一份心力。校長郭春松特別感謝當天一同參與淨灘的所有學生，以及隨行的兩位老師犧牲了自己假期，專程陪同孩子一起做公益，共創美好的生活環境。

白水湖壽島，位於嘉義縣東石鄉，是東石鄉著名的鹽田之一，雖名為「湖」卻不是湖，壽「島」也不是「島」，而是當颱風來襲時，海水倒灌，海面上漂浮大量的鹽，白茫茫一片，才有「白水湖」之稱。此處海岸遼闊，景色優美，國片「消失的情人節」曾在這裡取景拍攝，不過如今海灘卻充斥寶特瓶、拖鞋、保麗龍等各式各樣隨洋流漂上岸的海洋廢棄物，而更多的是當地漁民遺留下來的破魚網、釣線、水管、蚵架等人為垃圾，不僅破壞景觀，也對環境帶來影響。

本月2日侯其謙號召同校高中生近80人，由柳柏任、羅翌丹兩位老師隨行，兩台遊覽車浩浩蕩蕩，一路從永慶高中出發前往白水湖壽島淨灘。午後一點鐘開始，一大群學生頂著日曬及微寒的海風，彎腰撿拾海灘上的垃圾，前前後後花了四個小時，總共撿拾了黑色大垃圾袋近20大袋，估計超過一百公斤的垃圾。

侯其謙表示，從國中開始就很關注環境保育的問題，但是一直沒有機會投入和參與，這次透過永慶高中圓夢計畫申請，以「潔然不同」為主題，邀集了十位同樣關心環保議題的同學共同策畫這次的淨灘活動，希望透過實際的行動向海洋致敬，傳達年輕人對於從小的生活環境的在地關懷。

學生還用鏡頭紀錄了所有活動，淨灘結束後也將影片上網，藉此拋磚引玉，讓更多人看見海洋保育的重要性與急迫性，同時呼籲大眾要有公德心與同理心，環境的守護從日常生活中做起，每一個小小改變，都將對地球產生巨大影響。

永慶高中郭春松校長表示，人沒有夢想，也能活著，但沒有了夢想，要拿什麼證明自己？因此為了鼓勵孩子勇於築夢、追夢，學校訂定「永慶高中圓夢計畫」，每年10月開放學生來申請，計畫的經費由財團法人雨果文化教育基金會林文煌董事長贊助。