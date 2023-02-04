鼓勵學生能力搭配天賦發展　大學特殊選才永慶高中4人上榜　

▲曾崇御（左）錄取中山醫學大學生物醫學科學學系、吳冠穎（中）錄取國立中正大學紫荊不分系、呂偉政（右）錄取國立高雄師範大學數學系。。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大學入學管道多元，112 學年大學特殊選才於過年前陸續放榜，嘉義縣永慶高中今年有4位學生上榜。校長郭春松表示，特殊選才的目的在發掘特殊的、優秀的學生，上榜的孩子都有其特殊的「偏才」或「專才」，經由特殊選才的管道升學，孩子的能力被看見，天賦也得到發光的機會。

▲林家妤錄取國立中正大學運動競技系（圖中）。（圖／永慶高中提供）

永慶高中今年在特殊選才的表現十分亮眼，突破過往的紀錄，已經有4位學生獲得國內優質大學的錄取，分別是：吳冠穎同學錄取國立中正大學紫荊不分系、林家妤錄取國立中正大學運動競技系、呂偉政錄取國立高雄師範大學數學系，以及曾崇御錄取中山醫學大學生物醫學科學學系。

吳冠穎表示，紫荊不分系強調跨領域，未來進入大學後將朝著機械工程的方面發展，因應時代的變遷，設計、發明更多有利於解決人類社會與環境問題的工具。從小在新住民的家庭環境中長大，在不同的文化、價值觀裡，找尋自我的價值，學習獨立。以「拼圖式家具制震器」和「綠能淨化系統」參加IEYI世界青少年發明展競賽榮獲佳績，且兩項均已申請到新型專利。

林家妤從小受哥哥的影響，開始接觸跆拳道。除了學習格鬥的高超技巧和享受格鬥時引發的快感之外，林家妤表示，跆拳道能激起奮發的精神，尤其透過艱苦的訓鍊過程，不但能型塑一個人的脾氣、個性，甚至還學到秩序感、紀律、勇氣、自信與謙遜。進入大學後，將以世大運奪牌為目標，期許自己未來在運動競技系，積極參與裁判或教練的講習，以取得相關證照，並選修其他系所的課程，譬如普通心理學、諮商心理學、基礎影像製作等課程，然後將這些跨領域的學習，運用在運動心理學以及運動傳播等領域上。

呂偉政表示，小時候因為看爺爺快速撥算盤感覺很酷，因而引發他對珠心算的興趣，進而開啟他對於數學的喜愛。呂偉政說他很享受算題目解出來的成就感，因為喜歡數學，所以高中自主學習都拿來鑽研高深的數學，譬如「數-數列的性質與巴貝奇定理之關係」、「微積分」、「線性代數」等。即使疫情期間停課在家，也不斷透過網路上的各種線上課程，加強數學的解題能力，甚至還完成澳洲雪梨大學的線上課程，並取得數學的學分證書。數學競賽方面，曾獲得WMI世界數學邀請賽台灣區選拔賽銀牌、全國奧林匹克數學團體競賽的個人賽優異獎等。因為受到詹淵智老師的影響，未來想成為一名數學「鮮」師，用有趣的方法來教學生，努力推廣數學之美。

曾崇御表示，因為爸爸、姑姑、姑丈都從事醫療相關工作，從小耳濡目染，激發他對醫學的興趣，加上上了國中後，幾次在生物課透過顯微鏡對細胞的觀察與實驗，誘發他對分子生物學研究的興趣，後來在張珮珊老師的指導下，一路從國中到高中，他投入大量的時間和精力研究蟹奴與螃蟹之間的寄生關係，後來還在第62屆高中科學展覽會動物與醫學學科榮獲優等，未來目標是進入醫院工作，透過自己的專業，幫助更多病患。

永慶高中郭春松校長表示，這4位特殊選才上榜的同學，不外乎自身在學習上的努力與投入，而學校師長的陪伴和適時引導，更是孩子圓夢的重要關鍵。郭校長驕傲地說，永慶高中以學生為中心，為幸福而教，秉持適性教育，不放棄任何一位弱勢或偏才，只要學生願意學習，學校絕對鼓勵、支持學生的發展，並透過各種課程、活動讓孩子探索潛能，讓孩子找到自己的方向，進而發揮天賦，生命可以因此發光發亮！