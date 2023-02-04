　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鼓勵學生能力搭配天賦發展　大學特殊選才永慶高中4人上榜　

▲▼ 大學特殊選才永慶高中傳捷報 學生的能力和天賦被看見 。（圖／永慶高中提供）

▲曾崇御（左）錄取中山醫學大學生物醫學科學學系、吳冠穎（中）錄取國立中正大學紫荊不分系、呂偉政（右）錄取國立高雄師範大學數學系。。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大學入學管道多元，112 學年大學特殊選才於過年前陸續放榜，嘉義縣永慶高中今年有4位學生上榜。校長郭春松表示，特殊選才的目的在發掘特殊的、優秀的學生，上榜的孩子都有其特殊的「偏才」或「專才」，經由特殊選才的管道升學，孩子的能力被看見，天賦也得到發光的機會。

▲▼ 大學特殊選才永慶高中傳捷報 學生的能力和天賦被看見 。（圖／永慶高中提供）

▲林家妤錄取國立中正大學運動競技系（圖中）。（圖／永慶高中提供）

永慶高中今年在特殊選才的表現十分亮眼，突破過往的紀錄，已經有4位學生獲得國內優質大學的錄取，分別是：吳冠穎同學錄取國立中正大學紫荊不分系、林家妤錄取國立中正大學運動競技系、呂偉政錄取國立高雄師範大學數學系，以及曾崇御錄取中山醫學大學生物醫學科學學系。

吳冠穎表示，紫荊不分系強調跨領域，未來進入大學後將朝著機械工程的方面發展，因應時代的變遷，設計、發明更多有利於解決人類社會與環境問題的工具。從小在新住民的家庭環境中長大，在不同的文化、價值觀裡，找尋自我的價值，學習獨立。以「拼圖式家具制震器」和「綠能淨化系統」參加IEYI世界青少年發明展競賽榮獲佳績，且兩項均已申請到新型專利。

▲▼ 大學特殊選才永慶高中傳捷報 學生的能力和天賦被看見 。（圖／永慶高中提供）

林家妤從小受哥哥的影響，開始接觸跆拳道。除了學習格鬥的高超技巧和享受格鬥時引發的快感之外，林家妤表示，跆拳道能激起奮發的精神，尤其透過艱苦的訓鍊過程，不但能型塑一個人的脾氣、個性，甚至還學到秩序感、紀律、勇氣、自信與謙遜。進入大學後，將以世大運奪牌為目標，期許自己未來在運動競技系，積極參與裁判或教練的講習，以取得相關證照，並選修其他系所的課程，譬如普通心理學、諮商心理學、基礎影像製作等課程，然後將這些跨領域的學習，運用在運動心理學以及運動傳播等領域上。

呂偉政表示，小時候因為看爺爺快速撥算盤感覺很酷，因而引發他對珠心算的興趣，進而開啟他對於數學的喜愛。呂偉政說他很享受算題目解出來的成就感，因為喜歡數學，所以高中自主學習都拿來鑽研高深的數學，譬如「數-數列的性質與巴貝奇定理之關係」、「微積分」、「線性代數」等。即使疫情期間停課在家，也不斷透過網路上的各種線上課程，加強數學的解題能力，甚至還完成澳洲雪梨大學的線上課程，並取得數學的學分證書。數學競賽方面，曾獲得WMI世界數學邀請賽台灣區選拔賽銀牌、全國奧林匹克數學團體競賽的個人賽優異獎等。因為受到詹淵智老師的影響，未來想成為一名數學「鮮」師，用有趣的方法來教學生，努力推廣數學之美。

曾崇御表示，因為爸爸、姑姑、姑丈都從事醫療相關工作，從小耳濡目染，激發他對醫學的興趣，加上上了國中後，幾次在生物課透過顯微鏡對細胞的觀察與實驗，誘發他對分子生物學研究的興趣，後來在張珮珊老師的指導下，一路從國中到高中，他投入大量的時間和精力研究蟹奴與螃蟹之間的寄生關係，後來還在第62屆高中科學展覽會動物與醫學學科榮獲優等，未來目標是進入醫院工作，透過自己的專業，幫助更多病患。

永慶高中郭春松校長表示，這4位特殊選才上榜的同學，不外乎自身在學習上的努力與投入，而學校師長的陪伴和適時引導，更是孩子圓夢的重要關鍵。郭校長驕傲地說，永慶高中以學生為中心，為幸福而教，秉持適性教育，不放棄任何一位弱勢或偏才，只要學生願意學習，學校絕對鼓勵、支持學生的發展，並透過各種課程、活動讓孩子探索潛能，讓孩子找到自己的方向，進而發揮天賦，生命可以因此發光發亮！

ET快訊
母親和2兒淒涼死法曝　警哽咽：真的可憐
美火車嚴重出軌！載100輛油車撞加油站　烈焰狂燒傷亡不明
確診台商「大白肺」！　醫嘆管子拔不掉：臥床一輩子
快訊／擊敗前世界第2！　林俊易打進決賽明爭冠
騎車上班遭撞飛！　26歲「3寶媽」慘死
快訊／iRent「賠償方案出來了」！40萬會員快收信
八軍團又爆「5段新影片」流出！　俯拍視角超露骨
袁惟仁摔成植物人臥床多年　她曝最新病況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

好「釋」又一樁　台東鳳梨釋迦外銷汶萊2／5啟航

福興宮成長營　西螺鎮長擔綱榮譽營長推廣在地產業文化

基隆Podcast首播！全新風格推政務　市府發言人挑大樑主持

荔枝椿象蠢蠢欲動　花蓮縣府籲：把握關鍵期防治最有效

南消與台南東南扶青社舉辦小小消防體驗營　親子共同學習消防知識

花蓮秘境外來物種入侵！泰國鱧為害最大　縣府籲勿棄養水族寵物

鼓勵學生能力搭配天賦發展　大學特殊選才永慶高中4人上榜　

蔡英文視察桃園安家實物銀行　盼讓有需要者得到照顧

台南停車熱區假日多80席停車位　中西區協進國小校園開放停車

桃園兌現免費營養午餐政見　「這三區」回饋金回歸該區自行運用

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

7年未見！兒送餐獻驚喜　媽認出後激動摀眼痛哭

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

好「釋」又一樁　台東鳳梨釋迦外銷汶萊2／5啟航

福興宮成長營　西螺鎮長擔綱榮譽營長推廣在地產業文化

基隆Podcast首播！全新風格推政務　市府發言人挑大樑主持

荔枝椿象蠢蠢欲動　花蓮縣府籲：把握關鍵期防治最有效

南消與台南東南扶青社舉辦小小消防體驗營　親子共同學習消防知識

花蓮秘境外來物種入侵！泰國鱧為害最大　縣府籲勿棄養水族寵物

鼓勵學生能力搭配天賦發展　大學特殊選才永慶高中4人上榜　

蔡英文視察桃園安家實物銀行　盼讓有需要者得到照顧

台南停車熱區假日多80席停車位　中西區協進國小校園開放停車

桃園兌現免費營養午餐政見　「這三區」回饋金回歸該區自行運用

好「釋」又一樁　台東鳳梨釋迦外銷汶萊2／5啟航

雨亂元宵！3地賞花燈防噴雨　 又有冷空氣強襲「降溫時間點曝」

82歲秀場天王「賣4房籌錢治病」　突脫口「在跑路」晚年生活曝光

台灣元宵燈會今晚點燈！韋禮安、鼓鼓輪番開唱　盧秀燕邀賞燈走春

已婚老闆%嫩妹員工！髮廊洗頭區成砲房　被「這隻眼睛」看到慘了

福興宮成長營　西螺鎮長擔綱榮譽營長推廣在地產業文化

檢舉博士違停叔引爆街頭PK　碩士正義哥贏了拳腳輸掉官司

基隆Podcast首播！全新風格推政務　市府發言人挑大樑主持

陸1月天災頻傳「超13萬人次受災」　西藏雪崩最嚴重致28死

超沒公德心！21人八仙山大搞營火晚會　最重罰600萬...還要吃牢飯

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

地方熱門新聞

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

新北區長剛上任　21位市區仕紳祝賀

2023桃園燈會楊梅富岡登場　人潮將湧現

捷運三鶯線彩虹通廊　打卡拍照新熱點

台南山上天后宮乞平安龜

南消中正分隊元宵猜燈謎、提燈DIY防火宣導

男子吸毒菸被逮警所過生日永生難忘

情人節「跳樓」　半山夢工廠邀民眾高調示愛

蘭潭音樂噴泉2/3起暫停演出

桃園威天宮忠義武財神　2/4日降靈團拜

南消與土耳其醫師交流再進化

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

台南大觀音亭暨祀典興濟宮水仙花展

更多熱門

相關新聞

永慶高中全人教育　師生攻頂玉山前峰

永慶高中全人教育　師生攻頂玉山前峰

嘉義縣永慶高中本著全人教育的理念，以健康身心靈與良好品格為基礎，六年前開辦「自我挑戰營」，融合戶外教育、山野教育與跨領域素養導向特色課程。日前校方師生21人從學校集合出發，從新高口起循古路玉山林道，首次挑戰攀登百岳----玉山前峰，最終全數攻頂成功，師生在山頂上眺望群山，在美麗壯闊的山嵐景致中，進行人與自然、人與自我的對話，並完成一場豐富的身心靈之旅。

嘉義縣111年全中運奪下8金9銀11銅

嘉義縣111年全中運奪下8金9銀11銅

嘉義永慶高中會考7人作文滿級分

嘉義永慶高中會考7人作文滿級分

永慶高中畢業歌曲　鼓勵畢業生勇於面對未來

永慶高中畢業歌曲　鼓勵畢業生勇於面對未來

永慶高中《時光機》

永慶高中《時光機》

關鍵字：

永慶高中郭春松

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

新建案一堆2房「客廳夾中間」！苦主：廚房才有採光

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

NBA爆大規模衝突！5球員被趕出場

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面