詐騙犯罪漸變形　從「廣發簡訊」到騙LINE帳號放長線

▲Gogolook分析發現，去年台灣與韓國人均辨識詐騙電話與簡訊的數量下滑，詐騙集團已轉向騙取LINE和FB帳號後，放長線佈局詐騙。（圖／Gogolook提供）

記者唐鎮宇／專題報導

台灣近年加重詐騙犯刑責，但詐欺犯不減反增，尤其是透過手機、簡訊等電信詐欺日益嚴重，但推出辨識來電App「Whoscall」的公司Gogolook發現，去年台灣人均詐騙查詢辨識量卻減少20%。Gogolook分析，詐騙集團從過去的廣發簡訊誘使民眾匯款，到現在演變成透過簡訊嘗試取得民眾個人的LINE或臉書帳號，長時間佈線後再發動詐騙。

《東森新媒體ETtoday》製作「台灣詐騙調查報告書」專題報導，4月17日這周針對國內大量個資遭盜用而衍生的詐騙手法進行剖析，破解這款詐騙型態的眉角，並找出為何個資外洩層不出窮層的問題所在。

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Gogolook依Whoscall app資料發布《2022年度詐騙報告》，去年該app一共為台灣、日本、韓國、香港、泰國、馬來西亞、巴西等用戶擋下了超過4.05億次的詐騙電話及簡訊，雖然較2021年減少13%，但詐騙簡訊佔比由69%提高到76%；其中台灣詐騙簡訊佔比超過8成。

▲Gogolook分析發現，詐騙簡訊佔整體詐騙辨識量越來越高。（圖／翻攝自Gogolook 2022年度詐騙報告）

Gogolook分析，在台灣除了詐騙簡訊猖獗外，Whoscall全年攔阻下高達46萬通短碼（如283617）形式的詐騙電話，較前一年暴增3倍。詐騙集團也會透過VoIP系統（網路電話，通常為+886開頭）撥打變造號碼的詐騙電話，主要假冒博客來、誠品、金石堂等網路書局，以及社福機構如世界展望會、伊甸基金會、華山基金會等。

Gogolook數據與商業智慧總監高義銘分析，電信詐騙從最早的透過手機、簡訊詐騙，到後來變成簡訊中附上釣魚網址騙取個資，再到現在透過臉書、LINE詐騙，逐步演進、變化。像去年新興的詐騙簡訊，就是假冒國稅局宣稱超徵稅額，要退稅6000元的釣魚簡訊，企圖騙取民眾個資。

儘管從警政署資料顯示，詐騙確實越來越嚴重，但Whoscall報告卻顯示，去年台灣民眾透過Whoscall查詢辨識的詐騙電話跟簡訊減少2成。高義銘解釋，過去詐騙集團多透過廣發簡訊、手機的方式詐騙，但近年已經轉向精緻化，先透過詐騙電話或簡訊與被害人取得聯繫後，再索取LINE或FB帳號，進行長時間交談、佈線；取得信任後再進行詐騙。

近來ChatGPT這類AI（人工智慧）生成文字的技術快速成形，網路上開始出現不少人宣稱用ChatGPT製作LINE聊天機器人，吸引民眾加入，再透過機器人嘗試騙取民眾個資。高義銘說，Whoscall有注意到這個現象，正規劃未來要推出AI防範工具，同樣透過AI來辨識對方是否也是AI，以及對話中背後的意圖，來防範這類新型詐騙。

▲各國防範詐騙的政策。（圖／翻攝自Gogolook 2022年度詐騙報告）

世界各國出現防堵詐騙問題，也有不同作法。Gogolook公關經理蔡孟宏說，近年我國政府打擊詐騙政策已經越逼越緊，再給政府一段時間，相信遲早會有明顯的進展。他建議政府可朝推動業者跨業別合作，像新加坡跟印度近年都有「白名單」方案，要求發放簡訊的企業須事先向電信業者登錄電話號碼，之後只要顯示這些號碼的來電或簡訊，民眾就可以信任。另外，日本、泰國也有電信業者和軟體商合作推出「安全包」，由軟體商專門開發的辨識詐騙來電App，直接預裝在消費者購買的新手機上，幫助長輩等較不擅長使用新工具的民眾防詐。

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