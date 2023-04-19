新北警串連護理學會識詐宣導　曝三大手法！首站土城醫院

▲新北市刑大串連護理學會宣傳識詐，土城醫院成首站 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大結合台灣護理資訊學會，推動識詐宣導，藉由學會在新北市各大醫院舉辦的學術研討、教育訓練課程、專題演講等活動，將識詐宣導融入課程議題，創立「新北護理宣導列車」，首站由土城醫院組織宣導團協助宣導防詐觀念，再由各大醫院護理人員在與就醫民眾及家屬互動時加強宣導。

新北市刑事警察大隊日前與台灣護理資訊學會，在新店慈濟醫院舉辦資訊教育訓練的課程識詐宣導，會後有學員表示不久前曾遭假投資詐騙損失高達100萬元，深覺識詐的重要性，還有學員當日正要加入假投資群組，所幸警覺而沒有受騙上當，新北刑大與台灣護理資訊學會將持續攜手全力推動識詐宣導。

「新北護理宣導列車」首站到土城醫院，護理部主任陳麗琴成立識詐「護理宣導團」，請護理人員適時向民眾宣導，新北警統計2021年1月迄今，65歲以上銀髮族遭詐騙前三大手法，分別為假冒親友372件，將近總數三成，其次為假投資282件及假冒公務機構218件，警方提供這三大類防詐騙宣導素材，透過土城醫院公播系統、海報張貼及置放文宣讓民眾取閱等方式擴大宣導，並將推廣至新北市內各醫療院所。

新北刑大表示，未來將持續與台灣護理資訊學會合作，走訪新北市各大醫院，將識詐宣導從醫院的通路向教導民眾，如何在第一時間就能辨別詐騙話術，讓民眾具備「防詐免疫力」，使詐騙集團不容易得逞。