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社會 社會焦點 保障人權

台灣人去年被騙69億！社群平台成詐騙溫床　專家教你如何破解

▲▼李姓車手領款後上車，警方在板橋區攔下收水錢車輛，在李男手提袋內查獲贓款及提款卡，在車內查獲現金，經清點共1618萬5200元贓款 。（圖／記者陳以昇攝）

▲詐騙手法、話術推陳出新，使得許多民眾血汗錢一夕間全沒了。（示意圖／記者陳以昇攝）

記者林緯平／台北報導

隨著疫情解封，各行各業都期盼能從把握復甦動能，然而台灣的「詐騙產業」卻逆勢成長，手法更是與時俱進！據刑事局統計，台灣去年（2022）遭詐騙總金額就超過69億新台幣、案件數達29802件。儘管近5年的官方破案率皆逾９成，但往往是抓到下游車手、人頭戶，緩不濟急。資安專家劉彥伯認為，「如何在前端防堵詐詐騙廣告、訊息，並在後端教導識讀詐騙手段」才是防詐要領。

▲▼專題使用暫勿取，詐騙數據統計。（圖／記者陳詩璧製）

▲近年詐騙財損統計。（圖／記者陳詩璧製）

年初內政部公布去年詐騙手法前3名，分別為「假網路拍賣」、「假投資」、「解除分期付款」，然而上述詐騙手法除藉簡訊、打電話外，近年社群平台也成為詐騙集團接觸受害者的路徑。談起現況，趨勢科技全球消費市場開發暨行銷協理劉彥伯認為與「社群媒體要維持一定用戶數、KPI」有關，故當可疑（詐騙）帳號提出申請或投放廣告，平台不會有太多審核機制，因這樣不僅可以賺取廣告費，更能提高自身流量。

▲▼專題使用暫勿取，詐騙數據統計。（圖／記者陳詩璧製）

▲近年詐騙手法統計。（圖／記者陳詩璧製）

平台方的獲利心態，導致民眾暴露於風險極高的開放網絡上，劉彥伯進一步指出，目前最常見的手法為臉書上「一頁式網頁詐騙」以及「盜用名人照片的投資詐騙」，儘管所有詐騙都能靠民眾學習判讀訊息、提升自我戒心防範，但若前端（平台）放任詐騙廣告不斷露出，一切只是徒勞無功。

對於一頁式網頁詐騙，台灣事實查核中心總編審陳慧敏表示，這類詐騙多會主打名人代言販售的商品，例如某名醫宣稱某藥品療效驚人、或是所販賣商品遠低於市場價格，這都是相當可疑；另外這類廣告網頁都相當陽春，可以試著去點頁面上的相關連結，若都沒有反應，那基本上就是詐騙

▲▼事實查核中心總編審陳慧敏。（圖／記者梁建裕攝）

▲陳慧敏指出由「親友」轉傳的假訊息，也是讓人陷入詐騙的一大途徑。（圖／記者梁建裕攝）

至於另種臉書常見的「盜用名人肖像的投資照片」，陳慧敏也提供基礎辨識原則，首先可以點選該粉絲專頁的「關於」，並再點選「粉絲專頁資訊透明度」，便能看到該粉絲專頁的相關歷史紀錄。若發現粉絲專頁曾經改過名，且過去名稱與現在毫無關聯，或管理者都在海外，就是一個相當大的警訊。

談到詐騙，陳慧敏認為由「親友轉傳的錯誤資訊」，同是一不可忽視的問題，而這類手法常出現在節慶時。她進一步解釋，例如母親節、春節等重要節慶時，LINE上總會流傳「點連結送節慶貼圖」、「轉傳某連結給3個人送貼圖」的訊息，且若訊息是從熟識的親友傳來，民眾的戒心會下降不少，或許上述行為不會造成立即金錢損失，卻成為有心人士盜取個資的手法之一。

▲▼節慶時轉傳的假貼圖網址（圖／記者林緯平攝）

▲誤點透過LINE轉傳的「免費貼圖」，很可能洩漏個資給詐騙集團。（圖／記者林緯平攝）

眼見社群成為詐騙溫床，陳慧敏與劉彥伯皆認為平台方需負責，且政府更應該予以約束。針對平台端，陳慧敏直言「這些社群端都有很好的偵測能力，能發現詐騙廣告訊息，那就該直接防堵，而不是讓闢謠組織在下游阻擋，並向民眾說你自求多福」。

當大家已將社群平台出現詐騙廣告當作稀鬆平常的事，其實相當危險且消極！劉彥伯認為政府應該對有所作為，「如果當前無法立即修法，那就想辦法增加詐騙集團的『犯罪成本』，讓他們要想新的方法，被迫放棄原來的模式，這樣就有機會可以減少犯罪的產生」。

▲▼FB,臉書,YOUTUBE,IG,LINE。（圖／達志影像／shutterstock）

▲社群平台成為另類的詐騙溫床。（圖／達志影像／shutterstock）

社群平台充斥詐騙資訊，3月9日金管會與Google、臉書（Meta）等網路社群平台業者，以及跨部會開會討論如何從第一關就攔截投資詐騙廣告。會後兩大平台均承諾，只要接到政府單位舉報的不實投資廣告，就會在最短時間內下架。諷刺的是，經官方了解，4月10日到17日之間，金管會提報95件詐騙廣告，僅4成受理，其中僅臉書（Meta）「相對有效率」的下架39件，Google被通知7件詐騙「一件都沒下架」。

行政院於4月13日近一步通過打詐三法案修法，包括「洗錢防制法」、「證券投資信託及顧問法」及「個人資料保護法」修正草案，而針對網路平台業者部分，目前只看到「網路投資廣告要求實名制」的狀況。但更為常見的「假帳號詐騙」、「假冒名人帳號詐騙」問題，仍未看到相對應的法規。

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