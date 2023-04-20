詐團4成員騙248萬逆轉無罪　關鍵「M化車」沒法源證據全飛了

記者黃翊婷／綜合報導

有警方破案神器之稱、曾幫助找回高雄失蹤少女的「M化車」，因為可以定位手機訊號位置，在使用方面仍有諸多爭議。桃園警方2015年間出動M化車破獲詐騙集團，並逮捕4名成員，沒想到近日案件來到高等法院更一審，法官認為M化車沒有法律授權，加上罪證不足，最終判4人無罪，全案確定。

▲圖為桃園市警車。（資料照／記者沈繼昌攝）

2名陳姓男子與魏姓姊弟被指控在2015年間籌組詐騙集團，專門收購門號向受害者謊稱子女遭到綁架，再要求支付贖金，前後一共從5名受害者手中詐得248萬元。一審4人因罪證不足獲判無罪，二審翻盤改判無罪，沒想到日前高等法院更一審再度翻轉裁定無罪，關鍵原因就是「M化車」。

警方在這起詐騙案件中使用M化車協助偵查，順利抓到4人，但一審法官認為M化車侵害人民隱私權，因此認定警方獲得的資料沒有證據能力，二審法官則認為M化車合憲。更一審法官表示，M化車可以在不知不覺間截取手機持有人的訊號位置，還能進一步定位追蹤，屬於干預隱私權、資料自主權的強制偵查作為，我國目前卻沒有制定相關法律，最終認定M化車缺乏法律授權，違反法定程序，所以不具證據能力。

M化車又稱為M化定位車，全名為M化偵查網路行動電話定位系統，外觀與一般車輛一樣，內部則裝設有無線電定位系統，可以透過衛星定位結合手機基地台，精準查出手機訊號位置，與定位追蹤器或GPS類似。

2020年9月高雄14歲少女失蹤案掀起全台關注，當時警方就是利用M化車協助追查，經歷66小時，才在新竹縣竹東鎮一處民宅4樓密室夾層中找到少女。

高雄少女失蹤案落幕後，曾有多名檢察官、律師、學者站出來，呼籲相關單位積極立法，讓M化車具備法源依據，畢竟現今犯罪手法多元又多變，偵查手段卻很落後，導致檢警蒐證遇到許多瓶頸，況且當時找到失聯少女，M化車獲得社會大眾認可，後來想要立法卻遭到反對，想要打擊犯罪不能只靠滿腔熱血，相關科技偵查方式還是有立法的必要。