收購人頭電話卡...租公寓搞無人式機房　台南科偵小隊破詐騙集團

▲台南市警永康警分局破獲「無人式」機房，查獲犯嫌利用數位式移動節費設備（簡稱DMT)，大量收購澳門、越南人頭電話卡供詐騙集團播打跨境落地電話詐騙使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康警分局破獲「無人式」機房，犯嫌利用數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT)，並大量收購澳門、越南人頭電話卡，供詐騙集團播打跨境落地電話，以假冒公務機關、商場、銀行等客服人員語音電話，跨境詐騙非本國人士。

永康分局為清剿民宅的私刑拘禁、製毒廠、地下兵工廠、詐欺機房等仍持續執行清源2.0專案，透過派出所警勤區佈建、社區友善通報網，主動發掘出可疑地點，著手偵查；於日前接獲線報指出，有不法人士於永康區某處設置DMT電信設備，永康分局獲報後即與市警局刑警大隊科偵隊及刑事局偵八大隊偵五隊共組專案小組，循線追循可疑詐騙集團機房，並報台南地檢署檢察官黃睦涵指揮偵辦。

經由永康分局甫成立科偵小隊與友軍鍥而不捨追緝犯嫌藏匿位置，經分析比對後，鎖定數位式移動節費設備（DMT)位於永康區2處藏匿地點，17日分別在永康區龍安街及文化路搜索查獲羅姓犯嫌（26歲）與黃姓妻子（27歲）及吳姓表弟（26歲）等3人共同主持詐騙集團機房，並查扣大量澳門、越南人頭電話卡、DMT設備5台、手機6支、筆電1台等證物，訊後3人於18日依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，羅姓夫妻檔及吳嫌為規避警方查緝，將數位式移動節費設備（DMT)藏身於住家內，另承租永康區某出租公寓作為擴大經營詐騙機房，利用通訊軟體機器人，以無人管理模式，自動化經營電信詐欺機房，並分散藏匿機房據點，企圖逃避檢警查緝，所幸永康分局偵查隊科偵小隊，有效運用科技偵查技術讓其無所遁形並查緝到案。

永康分局長甘炎民呼籲民眾，詐騙電話不斷運用新興工具快速演化，讓民眾防不勝防，因此為擴大打擊面，除結合民間第三警政力量，透過警政單位聯手各大電信業者合作框架打擊，並持續秉持以科技打擊犯罪精神，不讓詐騙犯罪侵害民眾財產。