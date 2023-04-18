努力能征服一切　聽障國手林哲瑩展能節奪銀

▲雲嘉南分署副分署長許慧香（左）與南分署培訓老師謝盛發（右）特別出席頒獎典禮恭賀海報設計國手林哲瑩展能節奪銀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

素有身障技能奧運之稱的國際展能節職業技能競賽，17日於台北舉行頒獎典禮，由賴清德副總統頒獎，其中勞動部勞動力發展署雲嘉南分署培訓的海報設計職類國手林哲瑩，雖患有先天性重度聽障，卻秉持「努力能征服一切」信念，在第10屆身障技能競賽勇奪銀牌，證明只要有努力，就一定可以排除所有困難。

現年38歲的林哲瑩於2歲時才發現患有先天性聽障，雖錯過黃金學習時段及早療的機會，卻阻擋不了他對這個世界的探索，求學過程中沒有選擇啟聰學校，而是進入普通班就讀，高中時老師發現他的美術天份，鼓勵他朝藝術之路前行，在老師耐心指導及哲瑩的發憤苦學，終於如願考上國立台灣藝術大學視傳設計系，畢業後憑藉著優異的設計能力，不僅順利錄取電視公司的美編工作，更開啟了他的技能競賽之路，一路從全國身障賽挺身晉為國手參加國際賽。

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「壓力就是我進步的關鍵」，林哲瑩表示因為先天聽障無法透過口語表達及獲得資訊，備賽初期僅能透過比手畫腳方式與南分署培訓老師謝盛發溝通，後因疫情及工作影響無法實體培訓，謝盛發老師就運用視訊軟體及搭配手語翻譯員協助，建立溝通無障礙學習環境，讓他可以全力學習備賽，終於在國際的舞台展現自己的努力成果，一舉奪得海報設計職類銀牌。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，第10屆國際展能節職業技能競賽原訂於2020年辦理，因受到疫情及俄烏戰爭影響，延宕2年半才在今年3月於法國舉辦，台灣共培育了28位國手出賽，與來自全球22國的身障選手們同場競技，我國代表隊狂摘8金、9銀、3銅，總獎牌數列世界第3，南分署培訓國手榮獲4面獎牌的佳績，分別為家具木工(基礎及進階)、CAD機械設計製圖及海報設計。

劉邦棟說，每位選手榮譽的背後，都是無數汗水的堆疊，並讚揚哲瑩雖處在寂靜的世界，但透過不斷挑戰自我、勇往向前，終修編設計出璀璨的人生篇幅；南分署除培育技能選手外，也致力協助待業者習得技能進入職場，近期開辦了電腦數值控制機械、自媒體行銷設計及氬氣鎢極電銲等短期職前班，不僅免訓練費用外，符合15-29歲青年參訓還可申請每月最高8千元的學習獎勵金，鼓勵待業民眾踴躍報名，課程資訊請上雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw)查詢，或撥(06)698-5945轉分機1121~1123洽詢。