「龍舟天菜」墜坑亡！帥氣陽光身影成遺照　亞運獎牌靈堂相伴

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

曾獲龍舟隊亞運金牌、有「龍舟天菜」之稱的陳俞安(28歲)16日騎車因不明原因衝破圍籬，連人帶車墜入14米深的施工坑洞中，送醫不治。檢方今（17）日會同法醫至殯儀館相驗，稍早已移靈到靈堂，桌上則放著他在2018年亞運奪下的2金1銀獎牌，陪他走完最後一程。

▲龍舟國手陳俞安墜坑亡，靈堂桌上放有亞運獎牌。（圖／記者沈繼昌攝，下同）



▲陳俞安凌晨騎車時不明原因衝破護欄，摔進坑洞，直到早上工人上班時才發現，送醫不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）



回顧此案，陳俞安16日清晨5點騎車外出，當志工教導小朋友划龍舟，5點22分沿文中路往中壢方向行駛，行經國際路二段、文中路口時，疑因現場光線太暗，加上警告設施不足，直接撞破下水道工程護欄及圍欄，摔進直徑3公尺、深14公尺的施工坑洞中，5小時後才被工人發現送醫，仍傷重不治。

而陳俞安高中、大學都是龍舟隊成員，曾是輕艇龍舟的國家代表隊，在2018亞運會拿下2金1銀、2019年世界錦標賽2金2銅，家人也在靈堂放上對他來說最有價值的亞運獎牌，以紀念他歷年來的輝煌戰績。

而家屬也挑了一張陳俞安的帥氣照片作為遺照，希望他的陽光形象永遠留在家人、朋友、隊友、學生心中。

▲陳俞安曾在2018年亞運勇奪2金1銀，戰績輝煌。