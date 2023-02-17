龍舟天菜媽媽怒控救人慢半拍　墜坑5hrs後...抽水才看到一條腿

▲龍舟天菜墜坑事故現場。（圖／記者邱中岳攝，下同）



記者邱中岳、黃資真／桃園報導

曾獲龍舟隊亞運金牌、有「龍舟天菜」之稱的陳俞安(28歲)16日騎車因不明原因衝破圍籬，連人帶車墜入14米深的施工坑洞中，送醫不治。據了解，包商早上8點上班時就有看見護欄被撞破，以為只是單純被人撞壞，進行抽水時才在下水道看到一隻腳，趕緊報警。

回顧此案，陳俞安16日清晨5點騎車外出參加活動，5點22分沿文中路往中壢方向行駛，行經國際路二段、文中路口時，不明原因撞開下水道工程護欄及圍欄，當場摔進直徑3公尺、深14公尺的施工坑洞中，當時道路施工的牌子，因為衝擊力道太大，噴飛掛在防護網上，陳衝破黃色防護網掉入坑裡。

▲市府人員與承包商工地主任確認安全問題。



據悉，當時8點上班的包商發現圍籬破損，以為是有人撞壞，先行離開，進行施工抽水才發現有輛機車在裡面，驚覺事態不對，立刻加速抽水速度，最後在下水道夾縫中看到1隻腳，馬上上來通知報案，5小時後才送醫，但身體早已僵硬，送醫不治。

陳媽媽心痛表示，包商8點多上班，正常來講發現工地有遭撞痕跡，應該就要馬上通報，而不是反應慢半拍、直到10點多才發現涵洞裡面有人，說不定那時候兒子還沒斷氣，還有救回來的機會。