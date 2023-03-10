花式滑冰國手斜槓念資工！開發「動作分析系統」助選手評估表現

▲花式滑冰國手謝瑄與中大同學吳秉鴻，共同開發出自動化動作分析系統，可幫助選手評估跳躍動作。（圖／中大提供）

記者許敏溶／台北報導

中央大學資工系四年級的謝瑄，是國內少數擁有資訊工程及花式滑冰雙背景的學生，她和同學吳秉鴻在周立德教授指導下，開發出國內第一個可自動化分析花式滑冰跳躍的軟體工具「花式滑冰動作分析系統」，並在去年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽中脫穎而出，榮獲智慧機器組第二名殊榮，透過這個自動化動作分析，可以協助滑冰選手更輕鬆地評估自己的跳躍動作表現。

謝瑄是國內少數擁有資訊工程及花式滑冰雙背景的學生，曾經在 2014年時，代表台灣參加ISU亞洲公開花式滑冰錦標賽並贏得銅牌，進入中大資工系後，從自身的國手經驗中發掘問題，並將自己專業和熱情結合，以跨領域能力開發出此系統，提供花式滑冰愛好者更好的學習工具。

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中大表示，這個「花式滑冰動作分析系統」，藉由輸入花式滑冰的跳躍動作影片生成肢體骨架，並採用長短期記憶模型，針對跳躍種類、空中轉體周數、是否失誤、起跳腳及起跳刀刃等動作細節進行分析，再依據分析結果自動產生跳躍細節的語音講解，且系統可以分析花式滑冰中所有的跳躍動作種類，不僅能提供花式滑冰選手更精確的分析資訊，也可幫助選手全面地檢討自己的跳躍動作，從而改進技術動作表現，為觀眾提供更豐富的觀賞體驗。

▲中大花式滑冰國手謝瑄與同學吳秉鴻，共同開發出自動化動作分析系統。（圖／中大提供）

為了完成這個分析系統，謝瑄和吳秉鴻兩人前後花費長達一年時間，觀看多部國際賽事影片，擷取400段珍貴的跳躍影片，再進行自動化動作分析。謝瑄擅長文字表達和美感設計，吳秉鴻則重邏輯分析，兩人合作無間，順利完成作品。

該系統指導教授、資工系周立德表示，這項創新作品，不僅展現兩人團隊合作能力，也凸顯科技跨域整合能力重要性，尤其謝瑄同學大二才轉學至中大資工系就讀，除了運動天份之外，也展現過人毅力，課業表現優異，相信未來將為台灣的運動科技發展再添一筆光彩。

▲中大花式滑冰國手謝瑄（中）與同學吳秉鴻（左），在周立德（右）指導下，共同開發出自動化動作分析系統。（圖／中大提供）