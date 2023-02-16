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桃園騎士墜14米坑洞亡　竟是亞運金牌國手「龍舟天菜」陳俞安

記者沈繼昌、柯沛辰／桃園報導

桃園28歲陳姓騎士16日行經國際路二段、文中路口時，不明原因衝破圍籬，連人帶車墜入14米深施工坑洞，直到5小時後才被發現，經搶救後宣告不治。如今死者身分曝光，是有「龍舟天菜」之稱的陳俞安，曾在2018年參與龍舟隊獲得亞運金牌。

▲▼桃園騎士墜14米坑洞亡　身分曝光是亞運金牌國手「龍舟天菜」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲桃園騎士墜14米坑洞亡，身分曝光是亞運金牌國手陳俞安。（圖／翻攝自當事人臉書）

陳俞安16日清晨5點騎車外出參加活動，5點22分沿文中路往中壢方向行駛，行經國際路二段、文中路口時，因不明原因撞開下水道工程護欄及圍欄，當場摔進直徑3公尺、深14公尺的施工坑洞中。

陳男出意外後，第一時間無人發現，也無人報案，直到包商工人8點半來上班，發現圍籬被衝破，一度以為像往常一樣有民眾不慎撞擊肇逃，不料仔細一看，防墜網也有破洞，懷疑有人墜入，才趕緊抽水，果真赫見陳連人帶車在坑底，隨即打電話報案。

▲桃園市桃園區國際路二段、文中路口處一處施工中立坑，今天上午一名騎士疑似誤闖摔落14米深坑洞內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲包商工人抽乾坑洞後，在坑底發現陳俞安身影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區國際路二段、文中路口處一處施工中立坑，今天上午一名騎士疑似誤闖摔落14米深坑洞內，當場無呼吸心跳，消防人員動用機械打撈上路面送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲工人發現圍籬及鐵護欄被衝破，懷疑有人墜入，趕緊抽水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

轄區消防局上午10點49分抵達後，將人吊掛至路面，但陳俞安已無呼吸心跳，且軀體僵硬，經送醫搶救後，仍在中午12點07分宣告不治。據了解，案發地點是外包的汙水下水道工程路段，3個多月前動工，現場設置圍籬、護欄及防墜網3層措施，但均被衝破。

陳俞安高中、大學都是龍舟隊成員，曾是輕艇龍舟的國家代表隊，在2018亞運會拿下2金1銀、2019年世界錦標賽2金2銅，戰績卓著，加上陽光外表，因此有「龍舟天菜」之稱。如今發生憾事，也讓龍舟界備感不捨。

 
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