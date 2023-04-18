新台馬輪開箱！氣候變遷害馬祖觀光埋1隱憂「封港時間變長了」

▲馬祖觀光資源豐富，吸引許多國人前往旅遊。（圖／Peter Su、IG:peter980214）提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者李宜秦／台北報導

馬祖交通依靠空運及海運，只要遇到濃霧飛機就會停飛，最糟可能連船舶都停航，導致旅客被「霧鎖馬祖」，本月17、18日馬祖罕見出現濃霧，導致港口、機場都停擺，當地導遊表示「非常少見」，他坦言，隨著氣候變遷影響，霧鎖馬祖的情況也更常見，旅客來一趟並不容易。

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▲新台馬輪、台馬輪、台馬之星差別。（圖／馬祖旅遊公會提供）

新台馬輪本月16日首航，新台馬輪載客數較舊台馬輪增加142人、最大船速快4.6節，可載車輛則是遊覽車18台或小客車45台，較舊台馬輪的5台遊覽車或27台小客車增加13台遊覽車、18台小客車。

▲新台馬輪頭等艙。（圖／記者李宜秦攝）

▲新台馬輪經濟艙。（圖／記者李宜秦攝）

新台馬輪船內設有頭等艙、貴賓艙、經濟艙，以基隆－馬祖來說，票價分別是1800元、1500元、1000元，經濟艙另有親子雙人窗與座位區，分別為800元、600元（以上價格需另加5%營業稅）。

新台馬輪僅在無障礙廁所設有簡易衛浴設施，船上還有Mini Bar，旅客可在用餐區喝咖啡、聊天，也可到甲板上欣賞海上風光，另也設有自動販賣機，旅客可選購食物或飲料，度過在船上的悠閒時間。

▲新台馬輪上只有簡易衛浴設備。（圖／記者李宜秦攝）

▲新台馬輪賣有食物、飲料，旅客可在座位區享用，也可到船艙外賞景。（圖／記者李宜秦攝）

本月17、18日馬祖出現濃霧，不只機場關閉，連船舶都無法入港而封港，馬祖當地導遊王忠堅表示，這種濃霧一年頂多一、兩次，這次罕見的是持續性較久，以往即使封港，時間最多一、兩小時，這次卻是從下午到隔天早上，應該與氣候變遷有關，旅客來馬祖時要多加留意。

▲▼馬祖濃霧影響交通與觀光品質。（圖／記者李宜秦攝）

連江縣長王忠銘表示，通常都是散客選擇入住頭等艙，以新船來說，每次載運300、400人都很輕鬆，正常來說旅客數可以八成滿，旅客數最多的時間落在4到10月，11月到3月風浪大，船舶無法航行。

▲新台馬輪。（圖／Peter Su、IG:peter980214提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲濃霧影響馬祖交通。（圖／記者李宜秦攝）