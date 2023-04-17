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國人搶出國、外國客不來！馬祖導遊曝：解封後「離島觀光逆成長」

▲▼馬祖,東引,新台馬輪,觀光客。（圖／記者李宜秦攝）

▲馬祖風景優美，是不少台灣人喜愛的旅遊目的地之一。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

我國於去年10月底國門解封，指揮中心宣布解除入境隔離的政策，目前也陸續解除強制戴口罩等防疫禁令，桃園機場出入境人數明顯增加，國人紛紛搶出國。不過對於離島觀光而言，今年反而逆成長，馬祖導遊表示，由於國人、外國客都不來，導致今年旺季旅客較去年少一到兩成。

新臺馬輪開航，馬祖東引當地吳姓導遊表示，東引是馬祖景點最多的地方，海上活動則包括海上看東引、夜晚看藍眼淚。針對想來東引觀光的旅客，新船將成為一大誘因，旅客可先從基隆搭船來到東引，接著再搭船到南竿觀光，最終搭乘飛機返台。

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▲▼馬祖,東引,新台馬輪,觀光客。（圖／記者李宜秦攝）

▲吳導遊透露，解封後馬祖旅客數反而減少。（圖／記者李宜秦攝）

不過吳導遊表示，馬祖觀光客多以台灣人為主，國人與外國旅客的比例約是八比二，以她的帶團經驗來說，帶到外國客的機率非常少。

而去年夏天，由於國境尚未解封，台人只能到離島旅遊，因此旺季大爆滿，遊覽車、導遊都沒空，反觀今年疫後解封、台人不來，外國客也不會選擇馬祖，反而導致觀光逆成長，她目前只有接客到5月，6月旅客數較少，但往年6到9月是最客滿的時段，估算今年大約少了1、2成旅客。

吳導遊也指出，疫情後雖然馬祖旅宿房費沒有上漲，但小吃、餐廳等隨著物價調漲，也都有調整價格，其中雞排價格一片高達85元，她解釋，除了要負擔物價外，還要負擔從本島運來馬祖的運費，所以價格才會比較高。

▲▼馬祖,東引,新台馬輪,觀光客。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼新台馬輪開航將有助於促進馬祖觀光。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼馬祖,東引,新台馬輪,觀光客。（圖／記者李宜秦攝）

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