新台馬輪首航　蔡英文承諾：繼續投入資源強化馬祖基礎建設

▲總統蔡英文16日前往基隆港出席「新台馬輪首航典禮」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文16日前往基隆港出席「新台馬輪首航典禮」時表示，「新台馬輪」讓馬祖鄉親回家的路更舒適方便，也將帶動馬祖觀光旅遊的發展。她說，未來政府會繼續投入資源，強化馬祖各項基礎建設及措施，並提升整體觀光景點的規劃，讓更多人來感受馬祖的美好，中央與地方政府共同合作，讓離島民眾生活更方便、基礎設施更完善。

蔡英文在抵達後，首先聽取交通部航港局長葉協隆簡報「新台馬輪購建計畫」。隨後，蔡英文表示，「新台馬輪」的首航，是促進台灣和馬祖之間交通的重要里程碑，馬祖地區在國境之北，受到天然地形的限制，對外的交通運輸也比其他離島更不方便、更辛苦。

蔡英文提到，馬祖鄉親多年來都非常期盼能多一個選擇，多一條穩定回家的路，這也是整個執政團隊一直在努力的目標，為了加速這個目標，行政院在2019年核定了11億4千萬元的造船經費。現在「新台馬輪」的加入，不僅讓船班的調度更有彈性，也讓馬祖鄉親回家的路更舒適、更方便。

蔡英文感謝連江縣政府團隊及交通部同仁的努力，尤其在建造過程中，也面臨疫情的挑戰，她肯定所有同仁的投入，用最專業、負責的態度，讓新台馬輪的建造能夠如期如質完工，也實現了所有馬祖鄉親多年來的期盼。

▼總統蔡英文16日前往基隆港出席「新台馬輪首航典禮」。（圖／總統府提供）



蔡英文指出，新台馬輪還肩負往返基隆、馬祖及島際觀光旅遊的重責大任。過去幾年，許多台灣民眾都把馬祖當成國內旅遊的首選，在連江縣政府及許多單位，像是文化總會的共同努力下，近年來的馬祖更展現出新的風貌。

蔡英文表示，去年第一屆「馬祖國際藝術島」的活動登場，整個活動橫跨馬祖的四鄉五島，讓所有訪客可以一邊參觀展覽，一邊遊玩馬祖，去年有很多朋友都特地到馬祖參加這個活動，今年第二屆也即將在9月開幕，有了新台馬輪，相信會更多人登島，體驗戰地前線的文化魅力，也會帶動馬祖觀光、旅遊的發展。

最後，蔡英文承諾，未來政府會繼續投入資源，強化馬祖的各項基礎建設及措施，也提升馬祖整體觀光景點的規劃，讓更多人都能一起到馬祖，一起感受馬祖的美好；至於民眾關心的馬祖大橋計畫，需要由行政院進行專業評估後，做成政策決定。

▼總統蔡英文16日前往基隆港出席「新台馬輪首航典禮」。（圖／總統府提供）

