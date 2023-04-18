馬祖沒鮑魚卻空運11噸到台北　他示警：非法走私中國鮑魚恐再現

▲李問質疑非法走私中國鮑魚再現。（圖／李問提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨連江縣黨部主委李問18日揭露，從去年11月起至今年1月初，「鑫豐企業社」透過空運從馬祖寄送超過11噸鮑魚到台灣，但馬祖沒有養鮑魚，過去1年也沒有合法報關進口資料，讓人高度質疑，是否又有特定的走私集團，運用特權取得龐大利益，從中國走私進口來的非法鮑魚，動輒獲利數千萬到上億元的利潤？

李問表示，有地方鄉親反映，去年底有大量活鮑魚，從馬祖空運到台灣，問題是，馬祖沒有養鮑魚，且透過民進黨立委洪申翰辦公室協助調閱相關的公文資料後得知：去年11月起至今年1月初，「鑫豐企業社」分為26趟次、共566箱，陸續空運寄送至少1萬1324公斤，超過11噸的鮑魚至台灣，而且，請關務署調閱馬祖海關過去一整年紀錄，沒有合法報關進口到馬祖的鮑魚。

李問質疑，這是否又是馬祖特定的走私集團，運用特權取得龐大利益，從中國走私進口來的非法鮑魚，動輒獲利數千萬到上億元的利潤？當大多數的馬祖漁民、百姓及公職人員都良善守法時，馬祖卻一再出現特定集團的不法行為，佔據飛機艙位及貨運等公共空間，讓馬祖聲譽蒙羞，更甚影響人體健康，實在是忍無可忍，呼籲檢調單位應積極追查。

李問進一步指出，這些少數賺取暴利的走私份子，是否有官商勾結？連江縣政府更應善盡管理地方產業的責任。他詢問，當時縣府同意業者暫養鮑魚之後，有沒有定期巡查，落實放養申報制度？去年7月底發現無養殖紀錄後，有沒有向業者了解鮑魚的去向？或是進行相關的可疑通報？未善盡管理地方產業責任，就會讓來源不明的產品流入市場，最令人擔心的是，去年底空運寄台的11噸鮑魚，如今恐怕早已流入台灣市場，被不知情的消費者吃下肚了。