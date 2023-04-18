疫後旅遊新型態！玩馬祖天數翻倍、最愛「獨包團」　平日人潮少4成

▲馬祖藍眼淚季節開跑，已有不少旅客前往觀賞。（圖／部落客跟著領隊Sky玩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者李宜秦／台北報導

馬祖藍眼淚季節開跑，近期假日都一房難求，不過當地導遊指出，若跟疫情時爆發性旅遊期間相比，平日旅客仍少了3、4成。馬祖旅行公會表示，疫情後來「長時間旅遊」變得更熱門，越來越多人在馬祖玩7天，比過往的4天多了近一倍，且更多人選擇「獨包團」的小團旅遊。

馬祖當地導遊李忠堅表示，馬祖旅遊恢復到疫情前的情況，若是與爆發性旅遊的狀況相比，平日旅客約少3、4成，假日則仍是爆滿，不過去年的旅客是「超量」，現在的情形算是「恢復正常」。

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▲▼馬祖旅遊旺季開始，吸引不少團客前往參訪。（圖／記者李宜秦攝）

馬祖旅行公會理事長楊曜志表示，今年是閏月，藍眼淚旺季比較慢，加上藍眼淚的消息還沒有出來，因此也還吸引不到旅客，預計下個月開始就會爆滿，且旺季可維持到7月。

楊曜志指出，受到疫情影響，旅客來馬祖旅遊的型態有所改變，從過往的4天旅遊改以7天最熱門，想要「度假感」，把馬祖玩透透。此外，「獨包團」也越來越熱門，有經濟能力、家裡有老人小孩的消費者最喜歡選擇獨包團，雖然價格稍微高，但不必跟別人一起吃飯搭車，可提高旅遊品質，同時還能防疫。